Nemzeti Sportrádió

A spanyolok két játékosukat is elveszíthetik a vb hátralévő időszakára

T. Z.T. Z.
2026.06.27. 16:26
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Yéremy Pino is megsérült az Uruguay elleni mérkőzésen (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 sérülés Yeremy Pino spanyol válogatott Nico Williams
A spanyol válogatott két játékosa számára is minden bizonnyal idő előtt ér véget a labdarúgó-világbajnokság.

Mint ismert, az Európa-bajnoki címvédő spanyol válogatott 1–0-ra legyőzte Uruguayt a világbajnokság csoportkörének harmadik fordulójában, ezzel első helyen jutott be a legjobb 32 között, míg dél-amerikai ellenfele búcsúzott a tornától.

Rossz hír ugyanakkor a spanyol szurkolóknak, hogy a csapat két játékosa, Nico Williams és Jéremy Pino is megsérült a mérkőzésen. Mindkét labdarúgó csereként lépett pályára a hajrában, azonban a megengedettnél keményebben fellépő uruguayi játékosok velük sem voltak kíméletesek.

A madridi As a mérkőzés másnapján, szombaton arról írt: mindkét játékos számára véget érhet a világbajnokság. Hozzátették, hogy a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) szabályai világosak ebben a tekintetben, már egyik sérült játékos helyett sem lehet behívni egy másikat, mivel módosításra csak a bemutatkozó mérkőzés előtt 24 órával van lehetőség. 

Vagyis amennyiben Williams és Pino állapota nem javul, és nem léphetnek már pályára a torna hátralévő részében, a spanyolok variációs lehetőségei jelentősen szűkülnek az egyenes kieséses szakaszban.

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Luis de la Fuente hozzátette: nagyon kedvezően értékeli a találkozót, és örül neki, hogy „sikerült másfajta mérkőzést játszani”.

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Baena átlövését Muslera védte be, a minden jel szerint hamarosan leköszönő Bielsa pedig nem habozott, előbb a kapuslegendát, majd a 60. perc előtt csapatkapitányát is lekapta, de ez sem segített.

 

 

foci vb 2026 sérülés Yeremy Pino spanyol válogatott Nico Williams
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