A spanyolok két játékosukat is elveszíthetik a vb hátralévő időszakára

Mint ismert, az Európa-bajnoki címvédő spanyol válogatott 1–0-ra legyőzte Uruguayt a világbajnokság csoportkörének harmadik fordulójában, ezzel első helyen jutott be a legjobb 32 között, míg dél-amerikai ellenfele búcsúzott a tornától.

Rossz hír ugyanakkor a spanyol szurkolóknak, hogy a csapat két játékosa, Nico Williams és Jéremy Pino is megsérült a mérkőzésen. Mindkét labdarúgó csereként lépett pályára a hajrában, azonban a megengedettnél keményebben fellépő uruguayi játékosok velük sem voltak kíméletesek.

A madridi As a mérkőzés másnapján, szombaton arról írt: mindkét játékos számára véget érhet a világbajnokság. Hozzátették, hogy a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) szabályai világosak ebben a tekintetben, már egyik sérült játékos helyett sem lehet behívni egy másikat, mivel módosításra csak a bemutatkozó mérkőzés előtt 24 órával van lehetőség.

Vagyis amennyiben Williams és Pino állapota nem javul, és nem léphetnek már pályára a torna hátralévő részében, a spanyolok variációs lehetőségei jelentősen szűkülnek az egyenes kieséses szakaszban.