Elefántcsontpart az Inter csatárával kezd, a norvégoknál kimaradt a Dortmund védője

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT
ELEFÁNTCSONTPART–NORVÉGIA – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Arlington, AT&T Stadion, 19.00 óra (Tv: M4 Sport). Vezeti: Jesús Valenzuela (venezuelai)
ELEFÁNTCSONTPART: Y. Fofana – G. Doué, Agbadou, Kossounou, Konan – Sangaré – Pépé, Oulai, Kessié, Y. Diomande – Bonny. Szövetségi kapitány: Emerse Faé
NORVÉGIA: Nyland – Pedersen, Ajer, Heggem, Möller Wolfe – Berge, Berg – Sörloth, Ödegaard, Nusa – Haaland. Szövetségi kapitány: Stale Solbakken
AZ ELEFÁNTCSONTPARTI VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 1 Yahia Fofana (Rizespor – Törökország), 16 Mohamed Koné (Charleroi – Belgium), 23 Alban Lafont (Panathinaikosz – Görögország)
Védők: 20 Emmanuel Agbadou (Wolverhampton Wanderers – Anglia), 2 Ousmane Diomande (Sporting CP – Portugália), 17 Guéla Doué (Strasbourg – Franciaország), 3 Ghislain Konan (Gil Vicente – Portugália), 7 Odilon Kossounou (Atalanta – Olaszország), 21 Evan Ndicka (AS Roma – Olaszország), 13 Christopher Opéri (Istanbul Basaksehir – Törökország), 5 Wilfried Singo (Galatasaray – Törökország)
Középpályások: 6 Seko Fofana (Rennes – Franciaország), 25 Parfait Guiagon (Charleroi – Belgium), 8 Franck Kessié (Al-Ahli – Szaúd-Arábia), 26 Christ Oulai (Trabzonspor – Törökország), 18 Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest – Anglia), 4 Jean-Michaël Seri (NK Maribor – Szlovénia)
Támadók: 10 Simon Adingra (AS Monaco – Franciaország), 9 Ange-Yoan Bonny (Internazionale – Olaszország), 15 Amad Diallo (Manchester United – Anglia), 14 Oumar Diakité (Cercle Bruges – Belgium), 11 Yan Diomande (RB Leipzig – Németország), 22 Evann Guessand (Aston Villa – Anglia), 19 Nicolas Pépé (Villarreal – Spanyolország), 24 Bazoumana Touré (Hoffenheim – Németország), 12 Elye Wahi (Nice – Franciaország)
Szövetségi kapitány: Emerse Faé
A NORVÉG VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 1 Örjan Nyland (Sevilla – Spanyolország), 13 Egil Selvik (Watford – Anglia), 12 Sander Tangvik (Hamburger SV – Németország)
Védők: 3 Kristoffer Ajer (Brentford – Anglia), 15 Fredrik Björkan (Bodö/Glimt), 25 Henrik Falchener (Viking), 24 Sondre Langas (Derby County – Anglia), 17 Torbjörn Heggem (Bologna – Olaszország), 16 Marcus Pedersen (Torino – Olaszország), 26 Julian Ryerson (Borussia Dortmund – Németország), 5 David Möller Wolfe (Wolverhampton Wanderers – Anglia), 4 Leo Östigard (Genoa – Olaszország)
Középpályások: 14 Fredrik Aursnes (Benfica – Portugália), 6 Patrick Berg (Bodö/Glimt), 8 Sander Berge (Fulham – Anglia), 2 Morten Thorsby (Cremonese – Olaszország), 18 Kristian Thorstvedt (Sassuolo – Olaszország), 10 Martin Ödegaard (Arsenal – Anglia), 19 Thelo Aasgaard (Rangers FC – Skócia)
Támadók: 22 Oscar Bobb (Fulham – Anglia), 23 Jens Petter Hauge (Bodö/Glimt), 20 Antonio Nusa (RB Leipzig – Németország), 21 Andreas Schjelderup (Benfica – Portugália), 9 Erling Haaland (Manchester City – Anglia), 11 Jörgen Strand Larsen (Crystal Palace – Anglia), 7 Alexander Sörloth (Atlético Madrid – Spanyolország)
Szövetségi kapitány: Stale Solbakken