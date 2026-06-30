Minden streames rekordot átírt a vb a YouTube-on

A világbajnokság kezdetéig a legnézettebb elő stream-videó a Youtube-on az indiai holdszonda sikeres landolása volt – egyszerre a legtöbben, 8 milliónál is többen néztek bele az adásba csaknem három évvel ezelőtt augusztusban.

A labdarúgó-vb viszont alaposan átírta a rekordokat, merthogy a brazil CazéTV megszerezte a FIFA-tól a mérkőzések streamelési lehetőségét, így gyakorlatilag letarolta a rekordokat. Jelenleg a hétfő esti brazil–japán meccs áll a rangsor élén 21.1 millió egyidejű nézővel, s az első 12 helyen egyaránt a csatorna vb-meccsei állnak. A brazilok eddigi négy meccse után a Franciaország–Szenegál találkozót nézték egyszerre legtöbben. A CazéTV csak Brazíliából elérhető csatorna.