Nemzeti Sportrádió

Minden streames rekordot átírt a vb a YouTube-on

H. Á.H. Á.
2026.06.30. 19:00
null
Címkék
foci vb 2026 YouTube vb 2026

A világbajnokság kezdetéig a legnézettebb elő stream-videó a Youtube-on az indiai holdszonda sikeres landolása volt – egyszerre a legtöbben, 8 milliónál is többen néztek bele az adásba csaknem három évvel ezelőtt augusztusban. 

A labdarúgó-vb viszont alaposan átírta a rekordokat, merthogy a brazil CazéTV megszerezte a FIFA-tól a mérkőzések streamelési lehetőségét, így gyakorlatilag letarolta a rekordokat. Jelenleg a hétfő esti brazil–japán meccs áll a rangsor élén 21.1 millió egyidejű nézővel, s az első 12 helyen egyaránt a csatorna vb-meccsei állnak. A brazilok eddigi négy meccse után a Franciaország–Szenegál találkozót nézték egyszerre legtöbben. A CazéTV csak Brazíliából elérhető csatorna.

 

foci vb 2026 YouTube vb 2026
Legfrissebb hírek

Elkezdődött az Elefántcsontpart–Norvégia mérkőzés

Foci vb 2026
34 perce

Vb 2026: Elefántcsontpart–Norvégia

Foci vb 2026
40 perce

Viking harcostól amerikai gyorsételekig – szurkolói öltözékek Dallasban

Foci vb 2026
41 perce

Együtt eveznek Dallasban a norvég és az elefántcsontparti drukkerek

Foci vb 2026
1 órája

Íme, az Elefántcsontpart–Norvégia meccs kezdői

Foci vb 2026
1 órája

A Premier League kommentátora bízik egy brazil–angol negyeddöntőben, és Argentína címvédését sem zárja ki

Foci vb 2026
2 órája

Így élte meg a tizenegyespárbajt a holland és a marokkói kispad

Foci vb 2026
2 órája

Gakpo szülei sírva fakadtak, miután fiuk gólt szerzett Marokkó ellen

Foci vb 2026
2 órája
Ezek is érdekelhetik