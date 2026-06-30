Nemzeti Sportrádió

A McLaren különleges fényezéssel készül a Brit Nagydíjra – képek

H. L.H. L.
2026.06.30. 18:42
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A McLaren az első F1-es versenygépét idézi meg az új festéssel (Fotó: X/McLarenF1)
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F1 McLaren Formula–1 Brit Nagydíj
A McLaren különleges autófényezést fog használni a hazai közönség előtt rendezendő Formula–1-es Brit Nagydíjon.

Megszokottá vált, hogy a csapatok egy-egy nagydíjon különleges autófényezéssel állnak rajthoz. A McLaren a monacói és a spanyolországi futamhétvégén fennállása ezredik futamát ünnepelte egyedi megjelenéssel. A wokingiak a most hétvégén rendezendő Brit GP-re is újítottak: az első F1-es McLaren, az M2B előtt tisztelegnek a Google Geminivel közösen megálmodott autófényezéssel.

Amellett, hogy a mostani lesz a McLaren hazai versenye, érdekesség, hogy az alapító, Bruce McLaren 1966-ban, csapata bemutatkozó évében épp a Brit Nagydíjon szerezte meg az első pontját, Brands Hatchben. 

 


 

Az egyedi dizájn a versenyzők felszerelésén is visszaköszön:

77. BRIT NAGYDÍJ
JÚLIUS 3, PÉNTEK
Szabadedzés13.30–14.30
Sprintidőmérő17.30–18.14
JÚLIUS 4., SZOMBAT
Sprintverseny13.00–14.00
Időmérő17.00–18.00
JÚLIUS 5., VASÁRNAP
A verseny (52 kör, 306.198 km) rajtja16.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Belga Nagydíj, Spa-Francorchampsjúlius 19., 15.00
Magyar Nagydíj, Mogyoródjúlius 26., 15.00
Holland Nagydíj, Zandvoortaugusztus 23., 15.00

 

 

F1 McLaren Formula–1 Brit Nagydíj
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