A McLaren különleges fényezéssel készül a Brit Nagydíjra – képek

Megszokottá vált, hogy a csapatok egy-egy nagydíjon különleges autófényezéssel állnak rajthoz. A McLaren a monacói és a spanyolországi futamhétvégén fennállása ezredik futamát ünnepelte egyedi megjelenéssel. A wokingiak a most hétvégén rendezendő Brit GP-re is újítottak: az első F1-es McLaren, az M2B előtt tisztelegnek a Google Geminivel közösen megálmodott autófényezéssel.

Amellett, hogy a mostani lesz a McLaren hazai versenye, érdekesség, hogy az alapító, Bruce McLaren 1966-ban, csapata bemutatkozó évében épp a Brit Nagydíjon szerezte meg az első pontját, Brands Hatchben.





Az egyedi dizájn a versenyzők felszerelésén is visszaköszön: