A McLaren különleges fényezéssel készül a Brit Nagydíjra – képek
A McLaren különleges autófényezést fog használni a hazai közönség előtt rendezendő Formula–1-es Brit Nagydíjon.
Megszokottá vált, hogy a csapatok egy-egy nagydíjon különleges autófényezéssel állnak rajthoz. A McLaren a monacói és a spanyolországi futamhétvégén fennállása ezredik futamát ünnepelte egyedi megjelenéssel. A wokingiak a most hétvégén rendezendő Brit GP-re is újítottak: az első F1-es McLaren, az M2B előtt tisztelegnek a Google Geminivel közösen megálmodott autófényezéssel.
Amellett, hogy a mostani lesz a McLaren hazai versenye, érdekesség, hogy az alapító, Bruce McLaren 1966-ban, csapata bemutatkozó évében épp a Brit Nagydíjon szerezte meg az első pontját, Brands Hatchben.
Az egyedi dizájn a versenyzők felszerelésén is visszaköszön:
|77. BRIT NAGYDÍJ
|JÚLIUS 3, PÉNTEK
|Szabadedzés
|13.30–14.30
|Sprintidőmérő
|17.30–18.14
|JÚLIUS 4., SZOMBAT
|Sprintverseny
|13.00–14.00
|Időmérő
|17.00–18.00
|JÚLIUS 5., VASÁRNAP
|A verseny (52 kör, 306.198 km) rajtja
|16.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Belga Nagydíj, Spa-Francorchamps
|július 19., 15.00
|Magyar Nagydíj, Mogyoród
|július 26., 15.00
|Holland Nagydíj, Zandvoort
|augusztus 23., 15.00
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