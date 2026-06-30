Nemzeti Sportrádió

LeBron James elhagyja a Lakerst, máshol kíván játszani

2026.06.30. 19:29
Fotó: Getty Images
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NBA Los Angeles Lakers LeBron James
LeBron James, az észak-amerikai kosárlabdaliga sztárja tájékoztatta a Los Angeles Lakerst, hogy elhagyja a csapatot, és máshol folytatja NBA-s karrierjét.

Az ESPN értesülése szerint a 41 éves kiválóságot a Golden State Warriors szeretné megszerezni.

A négyszeres bajnok James az elmúlt nyolc szezont a Lakersnél töltötte, és kulcsszereplő volt abban, hogy a gárda 2020-ban megnyerte az NBA-t.

A négyszeres MVP és a liga történetének legponterősebb játékosa már azzal rekordot állított fel, hogy a 23. idényét zárta le.

A háromszoros olimpiai bajnok James a legutóbbi szezonban átlagosan 20,9 pontot, 7,2 gólpasszt és 6,1 lepattanót szerzett. A 22-szeres All-Star és négyszeres NBA-bajnok a játszott mérkőzések (1622) és a szerzett pontok (43 440) tekintetében is listavezető.

 

NBA Los Angeles Lakers LeBron James
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