LeBron James elhagyja a Lakerst, máshol kíván játszani

Az ESPN értesülése szerint a 41 éves kiválóságot a Golden State Warriors szeretné megszerezni.

A négyszeres bajnok James az elmúlt nyolc szezont a Lakersnél töltötte, és kulcsszereplő volt abban, hogy a gárda 2020-ban megnyerte az NBA-t.

A négyszeres MVP és a liga történetének legponterősebb játékosa már azzal rekordot állított fel, hogy a 23. idényét zárta le.

A háromszoros olimpiai bajnok James a legutóbbi szezonban átlagosan 20,9 pontot, 7,2 gólpasszt és 6,1 lepattanót szerzett. A 22-szeres All-Star és négyszeres NBA-bajnok a játszott mérkőzések (1622) és a szerzett pontok (43 440) tekintetében is listavezető.