Kajak-kenu: jön a korosztályos vb, irány Kanada!

A felnőtt kajak-kenusok már nyakig benne vannak a versenyévadukban, az elitmezőny tagjai az elmúlt hetekben két világkupán és Európa-bajnokságon is megmérették magukat. Ezeken a viadalokon több U23-as magyar induló is felállhatott a dobogóra, közülük néhányan aranyérmet is ünnepelhettek, bizonyították a fiatalok, hogy a legjobbak között is számolni kell velük. Ráadásul ezekkel az eseményekkel az olimpiai kvalifikációs időszak is megkezdődött, mindenkinek a Los Angeles-i viadal lebeg a szeme előtt.

Eközben a hazai utánpótlás képviselői válogatókon vettek részt, szerdán ugyanis megkezdődik a korosztályos világversenyek sora, a kanadai Halifaxben rendezik meg az U23-as és ifjúsági világbajnokságot. A nemzetközi szövetség honlapján található információk szerint – a semleges színekben induló sportolókkal együtt – összesen 54 nemzet méreti meg magát, a világ minden tájáról érkeznek versenyzők Észak-Amerikába. Ez 642 benevezett versenyzőt jelent, az eseményen pedig 44 számban lehet majd érmet szerezni, mindkét korosztályban 22-ben.

A korosztályos eseményeken hosszú évek óta a magyar válogatott a legeredményesebb, fiataljaink általában utcahosszal nyerik az éremtáblázatot. Tavaly a korosztályos vb-n Portugáliában 21, 2024-ben Bulgáriában 28 medáliát gyűjtöttek a mieink. A jó szereplésben most is okkal bízhatunk.

„Voltak nagyon meggyőző győzelmek, számos jó teljesítményt láthattunk, így reményekkel teli utazhatunk a világversenyre,

az utánpótlás-válogatottunk a hagyományoknak megfelelően várhatóan ismét magas színvonalan teljesít majd

– mondta a két válogató között a honlapunknak Kadler Viktor utánpótlás szövetségi kapitány. Az ezeken az eseményeken elért eredmények alapján kialakultak a csapatok az U23-as és ifjúsági vb-re és a július 23. és 26. között Szegeden rendezendő Eb-re.

A kanadai világbajnokságon a teljes mezőny legnépesebb csapatával, 52 sportolóval vesz részt a magyar válogatott.

A legjobb hazai U23-asok már csak a felnőttek között szerepelnek, a hazai erőviszonyokat azonban jól mutatja, hogy az U23-as vb-n és Eb-n is elindul majd a kétszeres olimpiai bronzérmes kajakos, Fojt Sára, aki a felnőttvilágversenyekre nem jutott ki. Rajta kívül is számos korosztályos világ- és Európa-bajnokunk száll majd vízre, illetve olyanok is, akik már a felnőttmezőnyben is bizonyítottak. Az első két napon az előfutamokat és az elődöntőket rendezik majd, péntektől pedig már döntők lesznek műsoron, remélhetőleg minél több magyar versenyzővel.

U23-as és ifjúsági kajak-kenu világbajnokság (Halifax, Kanada; július 1-5.)



U23



Férfi kajak:

K1 200 - Keller Gergő Zoltán

K1 500 - Kaed Ádám Said

K1 1000 - Kollek Bálint

K1 5000 (mix) - Kollek Bálint, Pető Hanna

K2 500 - Samu Péter, Hidvégi Zalán

K4 500 - Samu Péter, Hidvégi Zalán, Szabó Levente, Mircse Zoltán Iván



Női kajak:

K1 200 - Gombás Alíz

K1 500 - Fojt Sára

K1 1000 - Fojt Sára

K2 500 - Fojt Sára, Tölgyesi Flóra

K4 500 - Gombás Alíz, Holló Hanna Havadi, Tölgyesi Flóra, Pető Hanna



Férfi kenu:

C1 200 - Rumi Gergő

C1 500 - Mészáros Milán

C1 1000 - Uhrin Dávid

C2 500 - Mészáros Milán, Mitropoulos Iliász

C4 500 - Gyányi Milán, Molnár Csanád, Uhrin Dávid, Mitropoulos Iliász

C1 5000 (mix) - Marenec-Dózsa Zsombor, Győre Panna



Női kenu:

C1 200 - Győre Panna

C1 500 - Győre Panna

C2 200 - Kis-Batka Imola Johanna, Kis-Batka Iringó Júlia

C2 500 - Kis-Batka Imola Johanna, Kis-Batka Iringó Júlia

C4 500 - Kis-Batka Imola Johanna, Kis-Batka Iringó Júlia, Matkovics Vanda, Molnár Csepke



Ifjúsági



Fiú kajak:

K1 200 - Nagy-Rasztotzky Vince

K1 500 - Uram Kristóf

K2 500 - Nagy-Rasztotzky Vince, Borda Huba

K4 500 - Takáts Áron Dávid, Opvaszky Milán, Lőrinczi-Csákvári Brúnó, Kardos Olivér

K1 1000 - Borda Huba

K1 5000 (mix) - Kalmár Nóra Brigitta, Gyarmati Levente



Leány kajak:

K1 200 - Gazdag Lili Renáta

K1 500 - Gazdag Lili Renáta

K2 500 - Hofer Bianka Vivien, Leskó Vivien

K4 500 - Bebők Lara, Hofer Bianka Vivien, Leskó Vivien, Szabó-Csalló Nadin

K1 1000 - Kalmár Nóra Brigitta



Fiú kenu:

C1 200 - Molnár Lukács Ivó

C1 500 - Barna Dávid Zsombor

C2 500 - Péter Zsolt Zsombor, Barna Dávid Zsombor

C4 500 - Molnár Lukács Ivó, Molnár Ádám István, Péter Zsolt Zsombor, Marenec-Dózsa Zétény

C1 1000 - Györkő Huba

C1 5000 (mix) - Györe Lotti, Györkő Huba



Leány kenu:

C1 200 - Trencsényi Anna

C2 200 - Poszpischil Luca Panna, Hamar Léna

C1 500 - Trencsényi Anna

C2 500 - Poszpischil Luca Panna, Hamar Léna

C4 500 - Fekete Nóra, Takács Rebeka, Vágovics Eszter, Zs. Somló Zsuzsanna

(Kiemelt képünkön: Fojt Sára Forrás: MKKSZ)