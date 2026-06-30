Nemzeti Sportrádió

Az orosz és a fehérorosz műkorcsolyázók újra versenyezhetnek nemzetközi szinten

2026.06.30. 18:14
Az orosz és a fehérorosz műkorcsolyázók újra versenyezhetnek nemzetközi szinten (Fotó: Getty Images)
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orosz csapat műkorcsolya ISU
Az orosz és a fehérorosz műkorcsolyázók a következő szezontól újra semleges színekben versenyezhetnek nemzetközi szinten, miután a Nemzetközi Korcsolyázó-szövetség (ISU) feloldotta a két ország ukrajnai inváziója miatt elrendelt tilalmat.

Ez azt jelenti, hogy az orosz és fehérorosz korcsolyázók nem használhatják nemzeti zászlajukat, himnuszukat és címerüket. Kivételt jelent, hogy ha valaki fegyveres erőknél lát el szolgálatot, vagy aktívan részt vettek ilyenen 2022 februárja óta.

Az ISU közölte, hogy a döntése meghozatalakor figyelembe vette az olimpiai mozgalomban bekövetkezett fejleményeket és a többi nemzetközi szövetség eltérő álláspontját.

Más sportági szövetségek már feloldották az orosz és fehérorosz sportolókra vonatkozó tilalmaikat, míg a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) lehetővé teszi az orosz és fehérorosz sportolók számára, hogy semleges színekben versenyezzenek.

 

orosz csapat műkorcsolya ISU
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