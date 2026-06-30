Az orosz és a fehérorosz műkorcsolyázók újra versenyezhetnek nemzetközi szinten

Ez azt jelenti, hogy az orosz és fehérorosz korcsolyázók nem használhatják nemzeti zászlajukat, himnuszukat és címerüket. Kivételt jelent, hogy ha valaki fegyveres erőknél lát el szolgálatot, vagy aktívan részt vettek ilyenen 2022 februárja óta.

Az ISU közölte, hogy a döntése meghozatalakor figyelembe vette az olimpiai mozgalomban bekövetkezett fejleményeket és a többi nemzetközi szövetség eltérő álláspontját.

Más sportági szövetségek már feloldották az orosz és fehérorosz sportolókra vonatkozó tilalmaikat, míg a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) lehetővé teszi az orosz és fehérorosz sportolók számára, hogy semleges színekben versenyezzenek.