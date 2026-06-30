Nemzeti Sportrádió

Gyász: ötvennyolc évesen elhunyt a sportági történelmet író orosz műkorcsolyázó

2026.06.30. 18:39
Artur Dmitrijev 58 évesen hunyt el (Fotó: Getty Images, archív)
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Artur Dmitrijev Orosz Műkorcsolya Szövetség műkorcsolya
Ötvennyolc éves korában elhunyt Artur Dmitrijev, kétszeres olimpiai aranyérmes, kétszeres világbajnok és háromszoros Európa-bajnok orosz műkorcsolyázó.

Halálhírét az Orosz Műkorcsolya-szövetség közölte kedden, de annak okát nem hozta nyilvánosságra.

Artur Dmitrijev azzal írt sporttörténelmet, hogy párosban első férfiként nyert olimpiát különböző társakkal, hasonlóra azóta sem volt képes más. Dmitrijev 1992-ben, Albertville-ben Natalja Miskutyonokkal bizonyult a legjobbnak az ötkarikás játékokon, 1998-ban, Naganóban Okszana Kazakovával. Előbbivel még olimpiai ezüstérmet is nyert, illetve mind a kétszer vele lett világbajnok, két Eb-címük mellett pedig háromszor a dobogó harmadik fokára állhattak.

Az orosz szövetség tájékoztatása szerint Dmitrijev visszavonulását követően profiként maradt a sportágban, részt vett versenyeken és bemutatókon, majd visszatért hazájába és edző lett. Előbb Moszkvában tevékenykedett, az elmúlt években pedig Szentpéterváron párosokkal dolgozott.

 

Artur Dmitrijev Orosz Műkorcsolya Szövetség műkorcsolya
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