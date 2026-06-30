Gyász: ötvennyolc évesen elhunyt a sportági történelmet író orosz műkorcsolyázó

Halálhírét az Orosz Műkorcsolya-szövetség közölte kedden, de annak okát nem hozta nyilvánosságra.

Artur Dmitrijev azzal írt sporttörténelmet, hogy párosban első férfiként nyert olimpiát különböző társakkal, hasonlóra azóta sem volt képes más. Dmitrijev 1992-ben, Albertville-ben Natalja Miskutyonokkal bizonyult a legjobbnak az ötkarikás játékokon, 1998-ban, Naganóban Okszana Kazakovával. Előbbivel még olimpiai ezüstérmet is nyert, illetve mind a kétszer vele lett világbajnok, két Eb-címük mellett pedig háromszor a dobogó harmadik fokára állhattak.

Az orosz szövetség tájékoztatása szerint Dmitrijev visszavonulását követően profiként maradt a sportágban, részt vett versenyeken és bemutatókon, majd visszatért hazájába és edző lett. Előbb Moszkvában tevékenykedett, az elmúlt években pedig Szentpéterváron párosokkal dolgozott.