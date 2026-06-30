Nemzeti Sportrádió

Továbbra is kölcsönben marad az MTK-nál a szlovén válogatott középpályás

F. B.F. B.
2026.06.30. 16:27
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Adrian Zeljkovic a következő idényben is az MTK-t erősíti (Fotó: mtkbudapest.hu)
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NB I Zeljkovic magyar átigazolás MTK
Miután a labdarúgó NB I-ben szereplő MTK Budapest és a szlovén Adrian Zeljkovic eltökélt volt a közös folytatást illetően, s anyaegyesületével, a cseh Viktoria Plzennel is megállapodott a budapesti klub, eldőlt, hogy a következő idényben is a kék-fehéreknél szerepel majd kölcsönben a játékos, sőt, a szerződés vásárlási opciót is tartalmaz – számolt be róla a klub honlapja.

A 23 éves, 192 cm magas belső középpályás télen azonnal bevethető játékosként kölcsönbe érkezett az MTK-hoz, s a tavaszi idényben folyamatosan erőssége volt a csapatnak: 14 tétmérkőzésen lépett pályára, a Puskás Akadémia ellen fontos gólt is szerzett.

Adrian Zeljkovic az MTK Budapestből kapott ismét meghívást a szlovén válogatottba, amelyben pályára is lépett tavasszal. A középpályás már csatlakozott az együttes nyári felkészüléséhez.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ MTK-NÁL
Érkezők: Belényesi Csaba (Kecskeméti TE), Demjén Patrik (Debreceni VSC), Hinora Kristóf (Paksi FC), Jurek Gábor (Diósgyőri VTK, kölcsön után végleg), Kerezsi Zalán (Puskás Akadémia FC, kölcsön után végleg), Nyers Ádám (Budapest Honvéd), Szuhodovszki Soma (Debreceni VSC)
Kölcsönbe érkezők: Adrian Zeljkovic (szlovén, Viktoria Plzen – Csehország, ismét kölcsönbe)
Kölcsönből visszatérhetnek: Bakó Sámuel (Kozármisleny), Kenesei Noel (OH Leuven – Belgium), Klausz Milán (Kolorcity Kazincbarcika SC), Szűcs Patrik (Komáromi FC – Szlovákia). Kooperációs kölcsönből (Kozármisleny): Csucsánszky Zoltán, László Krisztián, Mikolay Timóteus, Szolár Dávid 
Kiszemeltek: Horváth Dániel (Kozármisleny, próbajáték)
Távozók: Csenterics Adrián (AD Mérida – Spanyolország, kölcsön után végleg), Kádár Tamás, Németh Krisztián (befejezi a pályafutását), Kovács Mátyás (kassai kölcsön után RAAL La Louviere – Belgium), Róbert Polievka (szlovák, MFK Dukla Banská Bystrica – Szlovákia), Széles Imre (Szeged-Csanád GA), Szépe János (Kecskeméti TE), Törőcsik Péter (BVSC-Zugló FC, kölcsön után végleg), Vasiljevic Andrej (Hamburger SV – Németország), Vitályos Viktor (Sparta Praha – Csehország)
Kölcsönből visszatérnek klubjukhoz: Hegyi Krisztián (West Ham United – Anglia, onnan Sparta Praha – Csehország), Németh Hunor (FC Köbenhavn – Dánia), 
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Átrok István Zalán (Parma, Udinese, Venezia – Olaszország), Molnár Ádin (Heerenveen – Hollandia, Sparta Praha – Csehország)

 

NB I Zeljkovic magyar átigazolás MTK
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