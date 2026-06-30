Nemzeti Sportrádió

Viking harcostól amerikai gyorsételekig – szurkolói öltözékek Dallasban

M. B.M. B.
2026.06.30. 18:53
Címkék
vb 2026 Norvégia Elefántcsontpart
Cote D'Ivoire v Norway: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026
Fotó: Getty Images
Cote D'Ivoire v Norway: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026
Fotó: Getty Images

 

 

vb 2026 Norvégia Elefántcsontpart
Legfrissebb hírek

Minden streames rekordot átírt a vb a YouTube-on

Foci vb 2026
34 perce

Elkezdődött az Elefántcsontpart–Norvégia mérkőzés

Foci vb 2026
34 perce

Vb 2026: Elefántcsontpart–Norvégia

Foci vb 2026
40 perce

Együtt eveznek Dallasban a norvég és az elefántcsontparti drukkerek

Foci vb 2026
1 órája

Íme, az Elefántcsontpart–Norvégia meccs kezdői

Foci vb 2026
1 órája

Így élte meg a tizenegyespárbajt a holland és a marokkói kispad

Foci vb 2026
2 órája

Lenyűgözően fest a dallasi stadion az Elefántcsontpart–Norvégia mérkőzés előtt – fotók

Foci vb 2026
2 órája

Kiderül, mennyit ér a százszázalékos mexikói mérleg

Foci vb 2026
5 órája
Ezek is érdekelhetik