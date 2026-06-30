Leinweber Olivér az olasz vízilabda-élvonalon belül váltott klubot

Az olasz bajnokság legutóbbi idényének gólkirálya a vlv.hu szakportálon kedden elmondta, hogy szerződése egy plusz egy évre szól.

Új csapata az előző szezonban ezüstérmes volt a Pro Recco mögött, így ősztől a Bajnokok Ligájában indulhat.

„Úgy gondolom, ez mindenféleképpen nagy előrelépés, ez is volt a célom – mondta a 20 éves játékos.

Hozzátette, a gólkirályi címnek köszönhetően felfigyeltek rá nagyobb csapatok is, ő pedig Olaszországban akart maradni. Bresciában közölték vele, hogy nagyon fontos szerepet szánnak neki, a kapásoldalon vezérként kell majd szerepelnie – irányítani és szervezni a támadásokat – ráadásul hiába lesz az egyik gólfelelős, a védekezésből is ki kell majd vennie a részét.