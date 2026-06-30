Nemzeti Sportrádió

Leinweber Olivér az olasz vízilabda-élvonalon belül váltott klubot

2026.06.30. 19:15
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Leinweber Olivér Olaszországon belül váltott klubot (Fotó: vlv.hu)
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vízilabda Leinweber Olivér Brescia Savona
A válogatott Leinweber Olivér távozott az olasz RN Savona férfi vízilabdacsapatától és az ugyancsak élvonalbeli AN Bresciához igazolt.

Az olasz bajnokság legutóbbi idényének gólkirálya a vlv.hu szakportálon kedden elmondta, hogy szerződése egy plusz egy évre szól.

Új csapata az előző szezonban ezüstérmes volt a Pro Recco mögött, így ősztől a Bajnokok Ligájában indulhat.

Úgy gondolom, ez mindenféleképpen nagy előrelépés, ez is volt a célom – mondta a 20 éves játékos. 

Hozzátette, a gólkirályi címnek köszönhetően felfigyeltek rá nagyobb csapatok is, ő pedig Olaszországban akart maradni. Bresciában közölték vele, hogy nagyon fontos szerepet szánnak neki, a kapásoldalon vezérként kell majd szerepelnie – irányítani és szervezni a támadásokat – ráadásul hiába lesz az egyik gólfelelős, a védekezésből is ki kell majd vennie a részét.

 

vízilabda Leinweber Olivér Brescia Savona
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