Nemzeti Sportrádió

Gakpo szülei sírva fakadtak, miután fiuk gólt szerzett Marokkó ellen

T. Z.T. Z.
2026.06.30. 16:55
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Hollandia foci vb 2026 Cody Gakpo
Cody Gakpo szülei azonnal sírva fakadtak, ahogy fiuk gólt szerzett a világbajnokságon Marokkó ellen.

Mint ismert, néhány nappal korábban hozta nyilvánosságra a futballista barátnője, hogy terhessége 20. és 24. hete között elveszítették gyermeküket. Gakpo ennek ellenére maradt a válogatottal a világbajnokságon, és a Paraguay elleni mérkőzés 72. percében gólt szerzett, nem rajta múlt, hogy csapata végül tizenegyesrúgásokkal búcsúzott a tornától.

 

Hollandia foci vb 2026 Cody Gakpo
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