Gakpo szülei sírva fakadtak, miután fiuk gólt szerzett Marokkó ellen
Cody Gakpo szülei azonnal sírva fakadtak, ahogy fiuk gólt szerzett a világbajnokságon Marokkó ellen.
Mint ismert, néhány nappal korábban hozta nyilvánosságra a futballista barátnője, hogy terhessége 20. és 24. hete között elveszítették gyermeküket. Gakpo ennek ellenére maradt a válogatottal a világbajnokságon, és a Paraguay elleni mérkőzés 72. percében gólt szerzett, nem rajta múlt, hogy csapata végül tizenegyesrúgásokkal búcsúzott a tornától.
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