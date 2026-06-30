Gakpo szülei sírva fakadtak, miután fiuk gólt szerzett Marokkó ellen

Mint ismert, néhány nappal korábban hozta nyilvánosságra a futballista barátnője, hogy terhessége 20. és 24. hete között elveszítették gyermeküket. Gakpo ennek ellenére maradt a válogatottal a világbajnokságon, és a Paraguay elleni mérkőzés 72. percében gólt szerzett, nem rajta múlt, hogy csapata végül tizenegyesrúgásokkal búcsúzott a tornától.