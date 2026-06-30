A sokkoló évkezdet után a Hungaroringen érne el áttörést az Aston Martin

A Honda exkluzív motorja és az Adrian Newey által megalkotott autó miatt óriási reményekkel vágott neki 2026-nak az Aston Martin, amely kimondva-kimondatlanul vb-álmokat dédelgetett az új technikai éra hajnalán. Melbourne-ben viszont szembejött a valóság, és kiderült, alapvető problémákkal küszködnek minden létező területen, a gondok ráadásul fel is erősítik egymást. Mivel ekkor azt a döntést hozták, hogy a hajtóegység megfelelő optimalizálásáig az autó apránkénti fejlesztésére sem fordítanak időt és energiát, mára egyértelműen az Aston Martin a leggyengébb konstrukció a 11 csapatos mezőnyben. Adrian Newey csapatfőnök a silverstone-i istálló honlapján megjelent interjúban rávilágított a nehézségek hátterére:

„Március közepéig nem tudtuk elkezdeni az érdemi munkát a 2026-os autón, április közepéig pedig szélcsatornás modellünk sem volt. Ezzel több hónapos lemaradásba kerültünk az ellenfeleinkhez képest, így óriási különbséget kell behoznunk. Nagyon tehetséges embereink vannak, de szervezetként, kohéziós egységként még nem tudtunk hatékonyan dolgozni. Az elvárások az egekben voltak, ám a valóság mást mutatott. Ami az autót illeti, jelentős túlsúlyt cipelünk. Ennek egyik oka a hajtóegység integrálásából és vibrációs problémáiból fakad, amit a Hondával kellett megoldanunk. De súlycsökkentés terén mi sem végeztünk jó munkát. Amikor az ember kapkod, annak a súlycsökkentés látja kárát, mert nincs idő mindent tökéletesen optimalizálni.”

„Aerodinamikai szempontból bátor irányvonalat választottunk – főleg az én nyomásomra –, ám mivel az idő ellenünk dolgozott, nem adatott meg, hogy több koncepciót felfedezzünk. Nem állítom, hogy alapvetően rossz az irány, de olyan kihívások kerültek az utunkba, melyekre nem számítottunk. Melbourne ébresztőként szolgált, de mihelyst felocsúdtunk a kezdeti sokkból, a csapat reakciója nagyon pozitív volt, és mindenki összefogott, hogy teljesítsünk két célt: jöjjünk ki a gödörből egy nagy fejlesztési csomaggal az augusztusi szünet előtt, illetve építsük meg az alapokat megfelelően a jövőre nézve.”

Newey elárulta, nagyon megnehezítette a konstrukció építését és fejlesztését, hogy a csapat masszívan elavult eszközökre és folyamatokra támaszkodott – olyanokra, amelyeket több, mint húsz éve, még a jordanes idők óta toldoznak-foldoznak. Az alapvető szerkezeti problémákat is orvosolni kellett, miközben a nyári fejlesztési csomagon dolgoztak. A tervezőzseni nem titkolja, az újdonságok hiánya miatt minden soron következő hétvége még fájdalmasabb az előzőnél, mégis hisz benne, hogy ez a helyes megközelítési mód a felemelkedés érdekében. A munkafolyamatokat hátráltatta, hogy időközben egészségügyi gondokkal is küszködött, de úgy véli most már minden egyenesbe jött, és hamarosan véget ér a szenvedős időszak.

„Terveink szerint Magyarországon vetjük be a fejlesztéseinket a két autón – mondta a július végi hungaroringi hétvégére utalva. – Bár az alapvető szerkezet változatlan marad, nagy aerodinamikai csomagról van szó, megfejelve a jelentős súlycsökkentéssel. A cél, hogy nagyon közel kerüljünk a minimumtömeghez. Nagy előrelépést várunk ettől, de nem szívesen mondok konkrét számokat, mert a szimulációs eszközeink még nem annyira kifinomultak.”

Newey azt reméli, a fejlesztési csomag elég hatékony lesz ahhoz, hogy meggyőzze Fernando Alonsót is a maradásról, akit a csapat kiemelkedő értékének tart. Ha tehát Magyarországon valóban megindulnak felfelé, azzal két legyet üthetnek egy csapásra, de az Aston esetében a mindent alulmúló idénykezdet alapján már tényleg csak annak hiszünk, amit a saját szemünkkel látunk…