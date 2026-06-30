Kétszeres BL-győztes csatárral erősített a Milan – hivatalos

A 25 éves támadó Olhaóban született, pályafutását az Olhanense után a Benfica akadémiáján folytatta, ahol végigjárta a korosztályos csapatokat, majd 2019-ben mutatkozott be a felnőttek között. A lisszaboniaknál több mint 100 mérkőzésen lépett pályára, 41 gólt szerzett, és kulcsszerepet játszott abban, hogy a Benfica megnyerte a 2022–2023-as portugál bajnokságot.

Goncalo Ramos 2023 nyarán szerződött a Paris Saint-Germainhez, ahol az elmúlt három idényben 131 tétmérkőzésen 45 gólt szerzett. A francia klubbal rendkívül sikeres időszakot zárt: három Ligue 1-címet, két Francia Kupát, három Francia Szuperkupát, két Bajnokok Ligáját és egy Európai Szuperkupát nyert.

A portugál válogatottban 2022 novemberében mutatkozott be, azóta fontos tagja lett a nemzeti csapatnak. Két világbajnokságon is szerepelt, emellett részese volt annak a portugál együttesnek, amely megnyerte a 2024–2025-ös Nemzetek Ligáját.

Az AC Milan – amely sajtóhírek szerint 74 millió eurót fizet a csatárért – közleményében üdvözölte új játékosát, és sok sikert kívánt neki a piros-fekete mezben.