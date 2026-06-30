Megműtötték a Newcastle védőjét, aki sérülés miatt maradt le a vb-ről

A hírt a legutóbbi bajnoki kiírásban 12. helyezett klub kedden közölte a honlapján.

A hatszoros angol válogatott védőnek peches idénye volt. Kétszer térd-, majd kétszer combsérülés miatt rövid megszakításokkal heteken át nem léphetett pályára. Összesen csupán 26 tétmeccsen számíthatott rá a szakmai stáb az idényben, a bajnokságban 17-szer játszott.

Bár a bajnoki szezon utolsó öt hetét is kihagyta, Thomas Tuchel szövetségi kapitány számított a 23 éves hátvédre, és behívta a világbajnoki keretbe, ám a vb-rajt előtt, az egyik edzésen újra megsérült. Ezúttal a vádlijával adódtak problémái, így helyette Trevoh Chalobah került a keretbe.

A Newcastle július 13-án kezdi meg felkészülést a 2026-27-es idényre, első bajnokiját augusztus 23-án a Liverpool FC ellen játssza.