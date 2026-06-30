Nemzeti Sportrádió

Megműtötték a Newcastle védőjét, aki sérülés miatt maradt le a vb-ről

2026.06.30. 19:28
Tino Livramento a felkészülési időszakban térhet vissza (Fotó: Getty Images)
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Newcastle Tino Livramento sérülés
Tino Livramento, az angol Newcastle United válogatott labdarúgója két héttel ezelőtti vádlisérülését követően kisebb műtéten esett át, és előreláthatóan a felkészülési időszakban térhet vissza.

A hírt a legutóbbi bajnoki kiírásban 12. helyezett klub kedden közölte a honlapján.

A hatszoros angol válogatott védőnek peches idénye volt. Kétszer térd-, majd kétszer combsérülés miatt rövid megszakításokkal heteken át nem léphetett pályára. Összesen csupán 26 tétmeccsen számíthatott rá a szakmai stáb az idényben, a bajnokságban 17-szer játszott.

Bár a bajnoki szezon utolsó öt hetét is kihagyta, Thomas Tuchel szövetségi kapitány számított a 23 éves hátvédre, és behívta a világbajnoki keretbe, ám a vb-rajt előtt, az egyik edzésen újra megsérült. Ezúttal a vádlijával adódtak problémái, így helyette Trevoh Chalobah került a keretbe.

A Newcastle július 13-án kezdi meg felkészülést a 2026-27-es idényre, első bajnokiját augusztus 23-án a Liverpool FC ellen játssza.

 

Newcastle Tino Livramento sérülés
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