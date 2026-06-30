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Elkezdődött az Elefántcsontpart–Norvégia mérkőzés
M. B.
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2026.06.30. 19:00
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Címkék
vb 2026
Norvégia
Elefántcsontpart
Fotó: Getty Images
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vb 2026
Norvégia
Elefántcsontpart
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