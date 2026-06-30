Íme, az Elefántcsontpart–Norvégia meccs kezdői

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𝙉𝙤𝙨 11 𝙀́𝙡𝙚́𝙥𝙝𝙖𝙣𝙩𝙨 𝙦𝙪𝙞 𝙙𝙚́𝙗𝙪𝙩𝙚𝙧𝙤𝙣𝙩 𝙘𝙚 𝙨𝙚𝙞𝙯𝙞𝙚̀𝙢𝙚 𝙙𝙚 𝙛𝙞𝙣𝙖𝙡𝙚 🐘🇨🇮𝙀𝙣𝙨𝙚𝙢𝙗𝙡𝙚 𝙙𝙚𝙧𝙧𝙞𝙚̀𝙧𝙚 𝙚𝙪𝙭 👊🏾🔥#ElephantsEnMarche #TousDerriereLesElephants #CDM2026 pic.twitter.com/nKtGSZ63Pv— Équipe Nationale de Football Cote d’Ivoire 🇨🇮🐘 (@equipenatciv) June 30, 2026
𝙉𝙤𝙨 11 𝙀́𝙡𝙚́𝙥𝙝𝙖𝙣𝙩𝙨 𝙦𝙪𝙞 𝙙𝙚́𝙗𝙪𝙩𝙚𝙧𝙤𝙣𝙩 𝙘𝙚 𝙨𝙚𝙞𝙯𝙞𝙚̀𝙢𝙚 𝙙𝙚 𝙛𝙞𝙣𝙖𝙡𝙚 🐘🇨🇮𝙀𝙣𝙨𝙚𝙢𝙗𝙡𝙚 𝙙𝙚𝙧𝙧𝙞𝙚̀𝙧𝙚 𝙚𝙪𝙭 👊🏾🔥#ElephantsEnMarche #TousDerriereLesElephants #CDM2026 pic.twitter.com/nKtGSZ63Pv
Laget 🇳🇴 pic.twitter.com/DsR3HOQ6e7— Fotballandslaget (@nff_landslag) June 30, 2026
Laget 🇳🇴 pic.twitter.com/DsR3HOQ6e7