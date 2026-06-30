Német bajnok balhátvéddel erősített az Atlético Madrid – hivatalos

A 30 éves, valenciai születésű Alejandro Grimaldo az FC Barcelona híres La Masía akadémiáján nevelkedett, ám a felnőttcsapatban nem mutatkozhatott be. A Barcelona B együttesében 92 mérkőzésen lépett pályára, mielőtt 2015 végén a Benfica megszerezte. A portugál csapat színeiben több mint 300 tétmérkőzésen szerepelt, majd 2023 nyarán szabadon igazolható játékosként csatlakozott a Leverkusenhez.

Németországban élte pályafutása eddigi legjobb időszakát. Xabi Alonso irányítása alatt rövid időn belül Európa egyik legveszélyesebb támadó szellemű balhátvédjévé vált, miközben a pontrúgásai is komoly fegyvert jelentettek. A 2023–2024-es idényben 10 gólt szerzett és 13 gólpasszt adott, nagy szerepet vállalva abban, hogy a Bayer Leverkusen története során először megnyerte a Bundesligát, emellett a Német Kupát is elhódította.

Három németországi idényt követően most visszatér hazájába. Bár szeptemberben már 31 éves lesz, továbbra is pályafutása csúcsán teljesít, és az Atlético Madrid keretében több spanyol válogatott csapattársával is együtt futballozhat majd, köztük Álex Baenával, Marcos Llorentével és Marc Pubill-lal.

Az Atlético sajtóhírek szerint 20 millió eurót fizet Grimaldóért.