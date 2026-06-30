Lőrincz Tamás a birkózószövetség egyetlen elnökjelöltje

Az alapszabályban meghatározott elnökjelöltséghez minimálisan szükséges 20 érvényes ajánlást tehát csak az olimpiai aranyérmes, világbajnok és négyszeres Európa-bajnok Lőrincz Tamás, a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia (KIMBA) jelenlegi szakmai igazgatója szerezte meg, aki egyébként már június legelején jelezte elnöki ambícióit. Lőrincz 61 szavazatot kapott, Növényi Norbert kettőt, Märtz József egyet. A jelölőbizottság ennek megfelelően Lőrincz Tamást javasolta felvenni az MBSZ július 17-én tartandó rendkívüli elnökválasztó közgyűlésének hivatalos jelölőlistájára.

Bacsa Péter, az MBSZ ügyvezető alelnöke, a nemzetközi szövetség (UWW) igazgatósági tagja az MBSZ honlapján így fogalmazott:

„Köszönjük az egyesületek aktivitását! Igazán szép számban érkeztek jelölések, ami azt mutatja, hogy a tagszervezeteinket megmozgatta a tizenegy év stabilitás utáni elnökváltás. A számokból egyértelműen látszik, hogy sportágunk egységes és összetartó közösséget alkot, egyben elkötelezett az eddigi eredmények és munka továbbvitelére. Biztos vagyok benne, hogy Lőrincz Tamás megszolgálja a belé helyezett bizalmat és a klubokkal együtt tovább írja a magyar birkózás sikertörténetét. Az is bebizonyosodott, hogy a hamis prófétáknak és az álreformereknek nincs valós támogatásuk a sportágon belül, bízom abban, hogy ebből levonják a megfelelő következtetéseket. Július 17-én tehát új fejezet kezdődik sportágunk életében, remélem, az évtizedek alatt összekovácsolódott magyar birkózócsalád egysége tovább szolgálja majd sikersportágunk eredményességét.”