Nagyon rosszul öregedett a német kommentátor véleménye Paraguayról

Friedrich a mérkőzés előtt igencsak lebecsülte a dél-amerikai válogatottat: „Minden tiszteletem mellett mondom, hogy Paraguay nem ellenfél, ők csak egy harmadosztályú csapat. Olyan, mint egy kupameccs, amikor egy Bundesliga-csapat játszik egy negyedosztályúval” – ítélte meg a meccs előtt.

Nos, a mondatok nagyon rosszul öregedtek, Paraguay ugyanis 1–1-es rendes játékidő után tizenegyesrúgásokkal búcsúztatta Németországot a világbajnokság további küzdelmeitől.