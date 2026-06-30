Nemzeti Sportrádió

Nagyon rosszul öregedett a német kommentátor véleménye Paraguayról

T. Z.T. Z.
2026.06.30. 15:56
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Jonas Friedrich (Fotó: Getty Images)
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Az egyik legismertebb német sportkommentátor, Jonas Friedrich biztosra vette hazája továbbjutását a Paraguay elleni világbajnoki mérkőzés előtt, ehhez képest hatalmasat kellett csalódnia.

Friedrich a mérkőzés előtt igencsak lebecsülte a dél-amerikai válogatottat: „Minden tiszteletem mellett mondom, hogy Paraguay nem ellenfél, ők csak egy harmadosztályú csapat. Olyan, mint egy kupameccs, amikor egy Bundesliga-csapat játszik egy negyedosztályúval” – ítélte meg a meccs előtt.

Nos, a mondatok nagyon rosszul öregedtek, Paraguay ugyanis 1–1-es rendes játékidő után tizenegyesrúgásokkal búcsúztatta Németországot a világbajnokság további küzdelmeitől.

 

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