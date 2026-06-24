Egy iksz Kanadának és Svájcnak is elég lenne a továbbjutáshoz
A világbajnokság B-csoportjában ma este magyar idő szerint kilenc órától egymás ellen lép pályára Svájc és a társrendező Kanada.
A kanadaiak és a svájciak jelenleg négy-négy ponttal állnak a csoportban, így az esti egymás elleni mérkőzésükön mindkét gárdának megfelelne a döntetlen a biztos továbbjutáshoz. A két szövetségi kapitány, Jesse Marsch és Murat Yakin szerint azonban szóba sem jöhet, hogy a két gárda megállapodna egymással egy szalonremiben.
A csoport másik mérkőzésén Bosznia-Hercegovina majd Katarral találkozik.
|B-CSOPORT
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Kanada
2
1
1
–
7–1
+6
4
|2. Svájc
2
1
1
–
5–2
+3
4
|3. Bosznia-Hercegovina
2
–
1
1
2–5
–3
1
|4. Katar
2
–
1
1
1–7
–6
1
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