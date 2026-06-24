Nemzeti Sportrádió

Egy iksz Kanadának és Svájcnak is elég lenne a továbbjutáshoz

T. Z.T. Z.
2026.06.24. 11:18
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foci vb 2026 Svájc Kanada
A világbajnokság B-csoportjában ma este magyar idő szerint kilenc órától egymás ellen lép pályára Svájc és a társrendező Kanada.

A kanadaiak és a svájciak jelenleg négy-négy ponttal állnak a csoportban, így az esti egymás elleni mérkőzésükön mindkét gárdának megfelelne a döntetlen a biztos továbbjutáshoz. A két szövetségi kapitány, Jesse Marsch és Murat Yakin szerint azonban szóba sem jöhet, hogy a két gárda megállapodna egymással egy szalonremiben. 

A csoport másik mérkőzésén Bosznia-Hercegovina majd Katarral találkozik.

B-CSOPORT

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

P   

1. Kanada

2

1

1

7–1

+6 

4   

2. Svájc

2

1

1

5–2

+3 

4   

3. Bosznia-Hercegovina

2

1

1

2–5

–3 

1   

4. Katar

2

1

1

1–7

–6 

1   

 

 

foci vb 2026 Svájc Kanada
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