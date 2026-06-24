Egy iksz Kanadának és Svájcnak is elég lenne a továbbjutáshoz

A kanadaiak és a svájciak jelenleg négy-négy ponttal állnak a csoportban, így az esti egymás elleni mérkőzésükön mindkét gárdának megfelelne a döntetlen a biztos továbbjutáshoz. A két szövetségi kapitány, Jesse Marsch és Murat Yakin szerint azonban szóba sem jöhet, hogy a két gárda megállapodna egymással egy szalonremiben.

A csoport másik mérkőzésén Bosznia-Hercegovina majd Katarral találkozik.