Ecuador két csatárral áll fel, Curacao két helyen változtatott – íme, a kezdőcsapatok!
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
E-CSOPORT
2.00: Ecuador–Curacao, Kansas City (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
Kansas City, Kansas Stadion. Vezeti: Ma Ning (kínai)
ECUADOR: Galíndez – Franco, Pacho, Hincapié – Yeboah, Alcivar, M. Caicedo, Vite, Estupinan – Plata, E. Valencia. Szögetségi kapitány: Sebastián Beccacece
A kispad: M. Ramírez (k), Valle (k), Arevalo, J. Caicedo, D. Castillo, Medina, Minda, Ordonez, Paez, Porozo, Preciado, K. Rordíguez, F. Torres, A. Valencia
CURACAO: Room – Brenet, Gaari, Floranus, Obispo, Fonville – Comenencia, Chong, L. Bacuna, J. Bacuna – Locadia. Szövetségi kapitány: Dick Advocaat
A kispad: Bodak (k), Doornbusch (k), Bazoer, Noslin, Sambo, Van Eijma, Felida, Martha, Roemeratoe, Antonisse, Hansen, Gorré, Kastaneer, Kuwas, Margaritha
AZ ECUADORI VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 1 Hernán Galíndez (Huracán – Argentína), 12 Moisés Ramírez (Kifiszia – Görögország), 22 Gonzalo Valle (LDU Quito)
Védők: 7 Pervis Estupinán (AC Milan – Olaszország), 3 Piero Hincapié (Arsenal – Anglia), 26 Yaimar Medina (Genk – Belgium), 4 Joel Ordónez (FC Bruges – Belgium), 6 Willian Pacho (Paris Saint-Germain – Franciaország), 25 Jackson Porozo (Tijuana – Mexikó), 17 Ángelo Preciado (Atlético Mineiro – Brazília), 2 Félix Torres (Internacional – Brazília)
Középpályások: 5 Jordy Alcívar (Independiente del Valle), 23 Moisés Caicedo (Chelsea FC – Anglia), 18 Denil Castillo (Midtjylland – Dánia), 21 Alan Franco (Atlético Mineiro – Brazília), 14 Alan Minda (Atlético Mineiro – Brazília), 10 Kendry Páez (River Plate – Argentína), 19 Gonzalo Plata (Flamengo – Brazília), 8 Anthony Valencia (Antwerp – Belgium), 15 Pedro Vite (UNAM – Mexikó)
Támadók: 20 Nilson Angulo (Sunderland – Anglia), 24 Jeremy Arévalo (VfB Stuttgart – Németország), 16 Jordy Caicedo (Huracán – Argentína), 11 Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise – Belgium), 13 Enner Valencia (Pachuca – Mexikó), 9 John Yeboah (Venezia – Olaszország)
Szövetségi kapitány: Sebastián Beccacece (argentin)
A CURACAÓI VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 25 Tyrick Bodak (SC Telstar – Hollandia), 26 Trevor Doornbusch (VVV Venlo – Hollandia), 1 Eloy Room (Miami FC – Egyesült Államok)
Védők: 23 Riechedly Bazoer (Konyaspor – Törökország), 20 Joshua Brenet (Kayserispor – Törökország), 4 Roshon van Eijma (RKC Waalwijk – Hollandia), 5 Sherel Floranus (PEC Zwolle – Hollandia), 24 Deveron Fonville (NEC Nijmegen – Hollandia), 3 Jurien Gaari (Abha FC – Szaúd-Arábia), 18 Armando Obispo (PSV – Hollandia), 2 Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam – Hollandia)
Középpályások: 7 Juninho Bacuna (Volendam – Hollandia), 10 Leandro Bacuna (Igdir – Törökország), 8 Livano Comenencia (FC Zürich – Svájc), 22 Kevin Felida (Den Bosch – Hollandia), 15 Ar’Jany Martha (Rotherham United – Anglia), 13 Tyrese Noslin (SC Telstar – Hollandia), 6 Godfried Roemeratoe (RKC Waalwijk – Hollandia)
Támadók: 11 Jeremy Antonisse (AE Kifiszia – Görögország), 21 Tahith Chong (Sheffield United – Anglia), 14 Kenji Gorre (Maccabi Haifa – Izrael), 12 Sontje Hansen (Middlesbrough – Anglia), 19 Gervane Kastaneer (Terengganu FC – Malajzia), 17 Brandley Kuwas (Volendam – Hollandia), 9 Jürgen Locadia (Miami FC – Egyesült Államok), 16 Jearl Margaritha (Beveren – Belgium)
Szövetségi kapitány: Dick Advocaat (holland)