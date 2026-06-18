Nemzeti Sportrádió

Dajka László: Az élet most visszaadott valamit Julen Lopeteguinek

BODNÁR TIBORBODNÁR TIBOR
2026.06.18. 15:15
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foci vb 2026 katari labdarúgó-válogatott Dajka László Julen Lopetegui

Dajka László, a Honvéddal ötszörös bajnok korábbi csatár a spanyol Las Palmasban szerepelt együtt Katar szövetségi kapitányával, Julen Lopeteguivel, aki a Real Madridtól került kölcsönbe hozzájuk.

Az élet valamit visszaadott ezzel Julennek a nyolc éve történtekért.

Noha egy nappal a 2018-as oroszországi világbajnokság rajtja előtt Julen Lopetegui még a spanyol válogatott szövetségi kapitányának vallhatta magát, nem a nyolc évvel ezelőtti tornán mutatkozott be, hanem az idein. És nem a spanyol, hanem a katari válogatott élén, 59 esztendősen. További részletek itt:

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Dajka László szurkol egykori csapattársának, a katari válogatottat irányító Julen Lopeteguinek

KEZDÉS: 0.00. „Sokáig élő volt a kapcsolat közöttünk, legalább negyedévente beszéltünk egymással, időnként szakmai kérdésekben is.”

 

foci vb 2026 katari labdarúgó-válogatott Dajka László Julen Lopetegui
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