Dajka László: Az élet most visszaadott valamit Julen Lopeteguinek

Dajka László, a Honvéddal ötszörös bajnok korábbi csatár a spanyol Las Palmasban szerepelt együtt Katar szövetségi kapitányával, Julen Lopeteguivel, aki a Real Madridtól került kölcsönbe hozzájuk.

Az élet valamit visszaadott ezzel Julennek a nyolc éve történtekért.

Noha egy nappal a 2018-as oroszországi világbajnokság rajtja előtt Julen Lopetegui még a spanyol válogatott szövetségi kapitányának vallhatta magát, nem a nyolc évvel ezelőtti tornán mutatkozott be, hanem az idein. És nem a spanyol, hanem a katari válogatott élén, 59 esztendősen. További részletek itt: