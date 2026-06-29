Nemzeti Sportrádió

CR7 kemény kritikát kapott az uruguayi ikontól

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.06.29. 17:20
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Cristiano Ronaldo foci vb 2026 portugál labdarúgó-válogatott Diego Forlán Uruguay

Diego Forlán véleménye az ötszörös aranylabdásról:

„Szerintem Portugália problémája az, hogy Cristiano Ronaldo klasszikus középcsatárként játszik, és szinte végig a tizenhatoson belül marad, várva a gólhelyzetekre. Ez korlátozza a csapatot, mert nem lép vissza labdáért, és nem mozog úgy, hogy megjátszható legyen.”

„Ha gyakrabban sodródna ki a szélek felé, azzal területet nyithatna a társainak, akik így jobban tudnának mélységből befutni és támadni. Túl statikussá vált, és inkább a kapu közelében marad, mintsem eltávolodjon a tizenhatos környékéről.”

 

Cristiano Ronaldo foci vb 2026 portugál labdarúgó-válogatott Diego Forlán Uruguay
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