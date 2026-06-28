Nemzeti Sportrádió

Becsület, sportszerűség, köszönet – megint hagytak levelet az öltözőben az irániak

K. Zs.K. Zs.
2026.06.28. 14:56
Az iráni válogatott tagjai az utolsó csoportmérkőzés előtt (Fotó: Getty Images)
Címkék
vb 2026 foci-vb 2026 Irán
Akárcsak a belgák elleni mérkőzést (0–0) követően, az Egyiptom elleni meccsük (2–2) után is üzenetet hagytak az öltözőben az iráni labdarúgók. A szöveg még a sorsukat befolyásoló szombat esti, vasárnap hajnali mérkőzések előtt íródott, azoktól nem volt független – most már tudjuk, az eredmények úgy alakultak, hogy Irán nem jutott be a világbajnokság kieséses szakaszába.

„Iránból jöttünk, arról a földről, ahol a becsületet a győzelem fölé helyezik több ezer év óta – írták. – Számunkra a futball nemcsak az eredményekről szól, hanem jellempróba is egyben. Pontokhoz többféleképpen hozzá lehet jutni, tisztelethez nem. Lehet, hogy egy csapat továbbjut a csoportjából, de csak a becsületes és a tisztességes állhat emelt fővel a történelem ítélőszéke előtt. A sportszerűség nem csupán egy tétel a futball szabálykönyvében, hanem a játék szelleme.”

E mondatok mellett hashtaggel és piros betűkkel megjelölték azt a hat válogatottat (Horvátország, Ghána, Ausztria, Algéria, Kongói DK, Üzbegisztán), amelyek utolsó napi mérkőzései befolyásolhatták az iráni válogatott sorsát. Azóta tudjuk, a Horvátország–Ghána (2–1) és az Algéria–Ausztria (3–3) mérkőzésen olyan eredmény született, amely minden érintettnek kedvezett – az iráni továbbjutási remények pedig az osztrákok 96. percben esett egyenlítő góljával, az utolsó pillanatban végleg szertefoszlottak, a veretlenül záró Team Melli kiszorult a legjobb nyolc csoportharmadik közül.

A levél nem csupán a vetélytársaktól elvárt sportszerűségről szól: noha piros betűvel szerepel benne a „Minab 168” felirat – amellyel a dél-iráni város iskoláját februárban érő, 168 gyermek halálát okozó, az Egyesült Államok hadseregének tulajdonított rakétacsapásra utaltak –, az irániak köszönetet is mondtak.

„Köszönjük, Seattle, a vendégszeretetet. És köszönet minden iráninak, akik a szívüket, a hangjukat, a létezésüket adták Iránért.”

Alábbi cikkeinkben foglalkoztunk az iráni válogatott nem mindennapi vb-szereplésével.

Kapcsolódó tartalom

Erre büszkék lehetnek: Egyiptom és Irán remek meccsen ikszelt egymással

Irán az első negyedórában kihagyott egy büntetőt, volt két kapufája, és a végén les miatt elvették egy gólját.

Megható üzenetet hagytak az öltözőben az irániak a belgák elleni meccs után

Az iráni válogatott tagjai a Belgium elleni gól nélküli döntetlen után megható sorokkal búcsúztak el Los Angelestől.

Vb 2026: közösen tiltakozik a „pride-mérkőzés” miatt a két muszlim ország szövetsége

Egyiptom és Irán szövetsége felvette a kapcsolatot a FIFA-val, hogy semmilyen ceremóniát, promóciós tevékenységet nem szeretne a stadionon belül, illetve a „megmozdulással” kapcsolatos jelképeket is elutasítja.

„Minden ellenünk van” – az irániak újra nekimentek az Egyesült Államoknak és a FIFA-nak

„Tudom, hogy Infantino úr mindent megtett, hogy csökkentse a problémákat, de a házigazda részéről nem volt megfelelő a bánásmód.”


 

 

vb 2026 foci-vb 2026 Irán
Legfrissebb hírek

Fekete–sárga csatával indul a kieséses szakasz – a mai mezek

Foci vb 2026
11 perce

Az egekbe szöktek a jegyárak a portugálok és a horvátok torontói mérkőzésére

Foci vb 2026
24 perce

Vb 2026: nem engedték be Amerikába az egyik legismertebb szurkolót

Foci vb 2026
1 órája

Ha június 28. és futball-vb, akkor mesterötös, aranygól és az egyetlen Puskás-díjas vb-bomba

Foci vb 2026
1 órája

A kanadaiak tanultak a hibáikból

Foci vb 2026
1 órája

Indul a kiesési szakasz a vb-n: erejükben és gyorsaságukban is bízhatnak a kanadaiak Dél-Afrika ellen

Foci vb 2026
2 órája

Vb 2026: „Semmit sem tudok Boszniáról, és nem is akarok” – botrány lett belőle

Foci vb 2026
2 órája

Az uruguayi és a mexikói futballról, az ETO új vezetőedzőjéről – egy Mexikóben dolgozó uruguayi edző szemszögéből

Foci vb 2026
3 órája
Ezek is érdekelhetik