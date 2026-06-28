Becsület, sportszerűség, köszönet – megint hagytak levelet az öltözőben az irániak

„Iránból jöttünk, arról a földről, ahol a becsületet a győzelem fölé helyezik több ezer év óta – írták. – Számunkra a futball nemcsak az eredményekről szól, hanem jellempróba is egyben. Pontokhoz többféleképpen hozzá lehet jutni, tisztelethez nem. Lehet, hogy egy csapat továbbjut a csoportjából, de csak a becsületes és a tisztességes állhat emelt fővel a történelem ítélőszéke előtt. A sportszerűség nem csupán egy tétel a futball szabálykönyvében, hanem a játék szelleme.”

E mondatok mellett hashtaggel és piros betűkkel megjelölték azt a hat válogatottat (Horvátország, Ghána, Ausztria, Algéria, Kongói DK, Üzbegisztán), amelyek utolsó napi mérkőzései befolyásolhatták az iráni válogatott sorsát. Azóta tudjuk, a Horvátország–Ghána (2–1) és az Algéria–Ausztria (3–3) mérkőzésen olyan eredmény született, amely minden érintettnek kedvezett – az iráni továbbjutási remények pedig az osztrákok 96. percben esett egyenlítő góljával, az utolsó pillanatban végleg szertefoszlottak, a veretlenül záró Team Melli kiszorult a legjobb nyolc csoportharmadik közül.

A levél nem csupán a vetélytársaktól elvárt sportszerűségről szól: noha piros betűvel szerepel benne a „Minab 168” felirat – amellyel a dél-iráni város iskoláját februárban érő, 168 gyermek halálát okozó, az Egyesült Államok hadseregének tulajdonított rakétacsapásra utaltak –, az irániak köszönetet is mondtak.

„Köszönjük, Seattle, a vendégszeretetet. És köszönet minden iráninak, akik a szívüket, a hangjukat, a létezésüket adták Iránért.”

Alábbi cikkeinkben foglalkoztunk az iráni válogatott nem mindennapi vb-szereplésével.