„Minden ellenünk van” – az irániak újra nekimentek az Egyesült Államoknak és a FIFA-nak

Az iráni válogatott számára még nyitott a továbbjutás kérdése: a csapat története során először bejuthat a világbajnokság kieséses szakaszába, de ehhez kedvező eredményekre is szüksége van a csoportkör hajrájában.

Iránnak egy drámai, Egyiptom elleni döntetlennel maradt reménye, amelyet Seattle-ben ért el. A mérkőzés végén több izgalmas jelenet is történt: egy ráadásban szerzett iráni győztes gólt les miatt érvénytelenítettek, míg egy fejes a kapufán csattant.

Az iráni válogatott szövetségi kapitánya, Amir Galenui szerint azonban nem csak a pályán történtek okoztak frusztrációt. Úgy fogalmazott, hogy bár a FIFA elnöke többször is igyekezett segíteni a csapatnak, a helyzet érdemben nem javult.

„Tudom, hogy Infantino úr mindent megtett, hogy csökkentse a problémákat, de a házigazda részéről nem volt megfelelő a bánásmód” – mondta a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón. Hozzátette: szerinte a FIFA-nak a jövőben meg kell akadályoznia, hogy a rendező országok ilyen módon bánjanak a csapatokkal.

„Iráné a legelnyomottabb csapat ezen a világbajnokságon.”