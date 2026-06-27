Nemzeti Sportrádió

„Minden ellenünk van” – az irániak újra nekimentek az Egyesült Államoknak és a FIFA-nak

R. D. P.R. D. P.
2026.06.27. 11:18
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Mehdi Taremi ismét kifejezte csalódottságát (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 Amir Galenui Mehdi Taremi Irán
Az iráni válogatott szövetségi kapitánya, Amir Galenui kemény hangvételű nyilatkozatban bírálta a Nemzetközi Labdarúgó-szövetséget (FIFA) és a világbajnokság egyik házigazdáját, az Egyesült Államokat, miután szerinte csapata többször is méltánytalan bánásmódban részesült a tornán. A szakember azt is kijelentette: a FIFA elnökének, Gianni Infantinónak „fel kellene lépnie” a hasonló helyzetek ellen.

Az iráni válogatott számára még nyitott a továbbjutás kérdése: a csapat története során először bejuthat a világbajnokság kieséses szakaszába, de ehhez kedvező eredményekre is szüksége van a csoportkör hajrájában.

Iránnak egy drámai, Egyiptom elleni döntetlennel maradt reménye, amelyet Seattle-ben ért el. A mérkőzés végén több izgalmas jelenet is történt: egy ráadásban szerzett iráni győztes gólt les miatt érvénytelenítettek, míg egy fejes a kapufán csattant.

Az iráni válogatott szövetségi kapitánya, Amir Galenui szerint azonban nem csak a pályán történtek okoztak frusztrációt. Úgy fogalmazott, hogy bár a FIFA elnöke többször is igyekezett segíteni a csapatnak, a helyzet érdemben nem javult.

„Tudom, hogy Infantino úr mindent megtett, hogy csökkentse a problémákat, de a házigazda részéről nem volt megfelelő a bánásmód” – mondta a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón. Hozzátette: szerinte a FIFA-nak a jövőben meg kell akadályoznia, hogy a rendező országok ilyen módon bánjanak a csapatokkal.

„Iráné a legelnyomottabb csapat ezen a világbajnokságon.”

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Irán az első negyedórában kihagyott egy büntetőt, volt két kapufája, és a végén les miatt elvették egy gólját.

A válogatott csapatkapitánya, Mehdi Taremi még élesebben fogalmazott. A támadó szerint a torna szervezése „katasztrófa”, és a FIFA nem tudta megoldani a logisztikai problémákat.

Taremi arról beszélt, hogy a csapatnak folyamatos utazási nehézségekkel kellett szembenéznie, és a szakmai stáb egy része vízumproblémák miatt nem tudta segíteni az együttest a helyszínen.

„Ez egy szörnyű világbajnokság. A FIFA-nak minden problémát kezelnie kellene, de nem sikerült” – mondta. A játékos szerint a folyamatos utazás és a háttértámogatás hiánya komolyan hátráltatja a teljesítményüket.

„Minden ellenünk van itt, folyamatosan küzdenünk kell minden körülménnyel. Ha azt akarják, hogy kiessünk, rendben, akkor essünk ki – de ez nem fair...”

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ
G-CSOPORT
EGYIPTOM–IRÁN 1–1 (1–1) 

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