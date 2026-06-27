„Minden ellenünk van” – az irániak újra nekimentek az Egyesült Államoknak és a FIFA-nak
Az iráni válogatott számára még nyitott a továbbjutás kérdése: a csapat története során először bejuthat a világbajnokság kieséses szakaszába, de ehhez kedvező eredményekre is szüksége van a csoportkör hajrájában.
Iránnak egy drámai, Egyiptom elleni döntetlennel maradt reménye, amelyet Seattle-ben ért el. A mérkőzés végén több izgalmas jelenet is történt: egy ráadásban szerzett iráni győztes gólt les miatt érvénytelenítettek, míg egy fejes a kapufán csattant.
Az iráni válogatott szövetségi kapitánya, Amir Galenui szerint azonban nem csak a pályán történtek okoztak frusztrációt. Úgy fogalmazott, hogy bár a FIFA elnöke többször is igyekezett segíteni a csapatnak, a helyzet érdemben nem javult.
„Tudom, hogy Infantino úr mindent megtett, hogy csökkentse a problémákat, de a házigazda részéről nem volt megfelelő a bánásmód” – mondta a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón. Hozzátette: szerinte a FIFA-nak a jövőben meg kell akadályoznia, hogy a rendező országok ilyen módon bánjanak a csapatokkal.
„Iráné a legelnyomottabb csapat ezen a világbajnokságon.”
A válogatott csapatkapitánya, Mehdi Taremi még élesebben fogalmazott. A támadó szerint a torna szervezése „katasztrófa”, és a FIFA nem tudta megoldani a logisztikai problémákat.
Taremi arról beszélt, hogy a csapatnak folyamatos utazási nehézségekkel kellett szembenéznie, és a szakmai stáb egy része vízumproblémák miatt nem tudta segíteni az együttest a helyszínen.
„Ez egy szörnyű világbajnokság. A FIFA-nak minden problémát kezelnie kellene, de nem sikerült” – mondta. A játékos szerint a folyamatos utazás és a háttértámogatás hiánya komolyan hátráltatja a teljesítményüket.
„Minden ellenünk van itt, folyamatosan küzdenünk kell minden körülménnyel. Ha azt akarják, hogy kiessünk, rendben, akkor essünk ki – de ez nem fair...”
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ
G-CSOPORT
EGYIPTOM–IRÁN 1–1 (1–1)