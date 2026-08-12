Miért bántanak minket? Késely Ajnát lehangolták az Eb-ezüstéremre kapott internetes reakciók

A 24 éves úszó a külső megjelenéssel kapcsolatos bántó megjegyzésekre is kitért. Mint írta, a sportolót egyszer azért kritizálják, mert izmos, máskor azért, mert szerintük nem néz ki sportolónak.

„Én igenis érzékeny voltam mindig is, így ha a hálámtól sírnom kell, hát sírni fogok!” – fogalmazott Késely, aki hozzátette: ha nehéz időszakon megy keresztül, akkor megfelelési kényszer nélkül szeretné kimondani, ami a szívében van.

„Nem depresszív nő vagyok, hanem érzelmes! S ha ez túl sok, legyek inkább sok, mint hogy a bent ragadt szavak felemésszenek!” – írta.

Késely szerint a közösségi média és a hírportálok által generált híráradat rendkívül impulzívan hat az emberekre, miközben az online térben sokan feljogosítva érzik magukat arra, hogy névtelenül és személytelenül bántsanak másokat.

Az úszó úgy véli, érdemes lenne mindenkinek elgondolkodnia azon, hogyan bánik embertársaival.

„Egy kérdés minden este meg kellene fogalmazódjon benned, amikor egyedül a saját ágyadban, magányosan, csukott szemmel fekszel: ma mennyire voltál tisztelettel embertársaidhoz?” – fogalmazott.