Miért bántanak minket? Késely Ajnát lehangolták az Eb-ezüstéremre kapott internetes reakciók
„ÉRZÉKETLENSÉG! TISZTELETLENSÉG!” – kezdte Instagram-bejegyzését Késely Ajna, aki szerint a magyar sportolók teljesítményét újra és újra negatív kommentek kísérik. Legutóbb azt követően, hogy a női 4x200-as gyorsváltó ezüstérmet szerzett az Európa-bajnokságon.
Az úszó több példát is felsorolt arra, milyen kettős mércével találkoznak a sportolók: az ezüstérem kevés, mert nem arany, a negyedik hely mit sem ér, hiszen nem dobogó, az új egyéni csúcs pedig nem elég, ha nem jár döntővel. Késely szerint még az érzelmeket is sokszor kritikával illetik: ha egy sportoló sír, azt is kifogásolják, ha pedig boldog, rögtön felmerül a kérdés, vajon valóban jól teljesített-e.
A 24 éves úszó a külső megjelenéssel kapcsolatos bántó megjegyzésekre is kitért. Mint írta, a sportolót egyszer azért kritizálják, mert izmos, máskor azért, mert szerintük nem néz ki sportolónak.
„Én igenis érzékeny voltam mindig is, így ha a hálámtól sírnom kell, hát sírni fogok!” – fogalmazott Késely, aki hozzátette: ha nehéz időszakon megy keresztül, akkor megfelelési kényszer nélkül szeretné kimondani, ami a szívében van.
„Nem depresszív nő vagyok, hanem érzelmes! S ha ez túl sok, legyek inkább sok, mint hogy a bent ragadt szavak felemésszenek!” – írta.
Késely szerint a közösségi média és a hírportálok által generált híráradat rendkívül impulzívan hat az emberekre, miközben az online térben sokan feljogosítva érzik magukat arra, hogy névtelenül és személytelenül bántsanak másokat.
Az úszó úgy véli, érdemes lenne mindenkinek elgondolkodnia azon, hogyan bánik embertársaival.
„Egy kérdés minden este meg kellene fogalmazódjon benned, amikor egyedül a saját ágyadban, magányosan, csukott szemmel fekszel: ma mennyire voltál tisztelettel embertársaidhoz?” – fogalmazott.
Késely arról is írt, hogy a sportolók pályafutása nem lehet folyamatosan a csúcson, az eredmények hosszú távon sok esetben fenntarthatatlanok. Szerinte ezt tudatosan el kell fogadni, hiszen az élet „illékony, nem lineáris”.
Bejegyzése végén azt írta, fájdalommal tölti el, hogy magyar emberként és a magyar nyelv beszélőjeként hogyan lehetünk képesek egymással szemben ilyen szavakat használni.