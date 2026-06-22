Megható üzenetet hagytak az öltözőben az irániak a belgák elleni meccs után

A játékosok a SoFi Stadion öltözőjében egy kézzel írt üzenetet hagytak, amelyben köszönetet mondtak a mérkőzést rendező városnak, és a szurkolóiknak is. Az irániak cselekedete azért is különösen rokonszenves, mert mint ismert, a világbajnokság ideje alatt Mexikóban van a válogatott bázisa, így minden Egyesült Államokban rendezett mérkőzés után vissza kell utazniuk a szálláshelyükre, az út pedig igencsak jelentős...

„Az ősi Perzsiától a mai, civilizált Iránig. Irán szelleme továbbra is él és rendíthetetlen. Büszkén érkeztünk Los Angelesbe, becsületesen küzdöttünk és büszkén távozunk a városból. Los Angeles, köszönjük a vendégszereteteteket. És köszönet valamennyi iráninak, akik teljes szívükkel, hangjukkal és lényükkel kiálltak Irán mellett az eddigi 180 perc alatt. Békét, tiszteletet és barátságot kívánunk a világ minden nemzetének” – írták a levélben.