Nemzeti Sportrádió

Megható üzenetet hagytak az öltözőben az irániak a belgák elleni meccs után

T. Z.T. Z.
2026.06.22. 13:59
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Az iráni válogatott tagjai a Belgium elleni gól nélküli döntetlen után megható sorokkal búcsúztak el Los Angelestől.

A játékosok a SoFi Stadion öltözőjében egy kézzel írt üzenetet hagytak, amelyben köszönetet mondtak a mérkőzést rendező városnak, és a szurkolóiknak is. Az irániak cselekedete azért is különösen rokonszenves, mert mint ismert, a világbajnokság ideje alatt Mexikóban van a válogatott bázisa, így minden Egyesült Államokban rendezett mérkőzés után vissza kell utazniuk a szálláshelyükre, az út pedig igencsak jelentős... 

„Az ősi Perzsiától a mai, civilizált Iránig. Irán szelleme továbbra is él és rendíthetetlen. Büszkén érkeztünk Los Angelesbe, becsületesen küzdöttünk és büszkén távozunk a városból. Los Angeles, köszönjük a vendégszereteteteket. És köszönet valamennyi iráninak, akik teljes szívükkel, hangjukkal és lényükkel kiálltak Irán mellett az eddigi 180 perc alatt. Békét, tiszteletet és barátságot kívánunk a világ minden nemzetének” – írták a levélben.

 

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