Az MLSZ kizárta a Dunaújvárost a labdarúgó NB III-ból

„A Dunaújváros FC sportszervezet felnőtt csapatát a 2026–27. évi NB III. osztályú Férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Dél-Nyugati csoportjából kizárja” – olvasható az MLSZ versenybizottságának szerda délelőtt lapunkhoz is eljuttatott, egymondatos határozatában.

Mint korábban beszámoltunk róla, a pénzügyi nehézségekkel küzdő Dunaújváros sem a Ferencváros II, sem az Iváncsa elleni bajnoki mérkőzésre nem állt ki, és – mint az ellenfél Érdi VSE kora reggeli Facebook-posztjából kiderül – visszalépett a szerda délutánra kiírt harmadik meccsétől is.

A Dunaújváros júniusban, majd nem sokkal a bajnoki rajt előtt, július 24-én is adott ki közleményt arról, hogy a pénzügyi nehézségekkel küzdő klub működése kritikus ponthoz érkezett. Akkor még reménykedtek abban, hogy új tulajdonos érkezésével sikerül megoldást találni, de ez a jelek szerint nem történt meg.