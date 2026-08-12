Supermoto-vb: új kategóriával bővül a visontai versenyhétvége

A szervezők közleményükben kiemelték, hogy a múlt szombaton megrendezett Supermoto-kupa során „az érdeklődők már ízelítőt kaphattak a kategória látványos küzdelmeiből”, amelynek különlegességét az adja, hogy a futamok csak az aszfaltozott pályaszakaszon zajlanak, így a versenyzők jóval agresszívabb stílusban motorozhatnak, és még több előzés, test-test elleni küzdelem alakul ki.

Magyar részről a vb-hétvégére készülő Kovács Zoltán, Kardos Gergely és Szklenár Milán is dobogós helyekért küzdött múlt héten a végső győztes, szintén a vb-hétvégére edző Alex Gourdonnal, így várhatóan szeptember első hétvégéjén is nagy csatát vívnak majd a hazai versenyzők a győzelemért.

(MTI)