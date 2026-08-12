Cadu: A tengerparti esküvő után jöjjön az európai kupaősz!

AZ EGYGÓLOS KÜLÖNBSÉG éppen annyit ér, amennyit a zöld-fehérek csütörtök este megőriznek belőle. A budapesti Európa-liga-selejtező első mérkőzésén Cadu gólpasszt adott Corbu Máriusznak, a Ferencváros azzal a góllal győzte le 1–0-ra a Górnik Zabrzét, így előnnyel utazik Lengyelországba. A Groupama Arénában a lengyel ezüstérmes hosszú időszakokra átengedte a kezdeményezést, fegyelmezetten védekezett, és elsősorban gyors ellentámadásokból próbált veszélyeztetni. Saját közönsége előtt várhatóan más arcát mutatja, nagyobb nyomást helyezhet a ferencvárosi védelemre, feljebb tolhatja a sorait, és alighanem már az első percektől igyekszik eltüntetni a hátrányát.

„Az egygólos előny nem rossz, hasonló erejű csapatok európai kupamérkőzésén mindig sokat jelent a győzelem – mondta lapunknak Cadu. – Jól érzem magam a bőrömben, jó erőben vagyok, úgy érzem, jól sikerült a felkészülésem. A visszavágón ugyanazzal a mentalitással kell pályára lépnünk, mint az első mérkőzés második fél­idejében.”

A brazil futballista a budapesti összecsapás egyik kulcsszereplője volt, nemcsak a győztes gól előkészítéséből vette ki a részét, a bal oldalon kilencven percen keresztül dolgozott, és csak a hosszabbításban jött le a pályáról. A Ferencváros nyári nemzetközi meccsein stabil helye van a kezdőcsapatban, lendületes felfutásai mellett a védekezésben is sok feladat hárul rá. Zabrzéban várhatóan még több.

„A Górnik masszívan védekezett, gyors ellentámadásokból próbált veszélyeztetni, a visszavágón alighanem más lesz a helyzet – folytatta a brazil légiós. – Alaposan felkészülünk, nagyon fontos mérkőzés vár ránk, hiszen ha bejutnánk a rájátszásba, a Konferencialiga alapszakasza már biztos.”

A tét valóban jelentős. Továbbjutása esetén a Ferencváros még egy párharcot vívhat az Európa-liga alapszakaszáért, a rájátszásban a török Trabzonspor várna rá. Kiesés esetén a francia Monacóval kell megküzdenie a magyar ezüstérmesnek a konferencialigás folytatásért. Cadu számára az út Salvador da Bahia városából vezetett Európába, ám a költözésre jóval az első, csehországi ajánlat előtt már tudatosan készült.

„Tizenhét éves múltam, amikor eldöntöttem, hogy mindenképpen Európába szeretnék költözni, és itt szeretnék futballozni. Egy évvel korábban Németországban látogattam meg a nagynénémet, aki oda ment férjhez, és az unokatestvéreim is ott élnek. Akkor szembesültem azzal, milyen nehéz helyzetbe kerül az ember, ha nem beszél idegen nyelveket. Amikor hazatértem Brazíliába, nyomban megkértem a szüleimet, hogy fogadjanak magántanárt nekem, és elkezdtem angolul tanulni.”

A terv valóra vált, Cadu 22 évesen érkezett Csehországba, ahol a másodosztályú Pardubicével bajnoki címet szerzett, majd a Baník Ostraván keresztül jutott el a Viktoria Plzenig. Öt csehországi idény után, 2025 nyarán szerződött a Ferencvároshoz.

„Szeretem Európát, az itteni életet és kultúrát, Budapest pedig nagyszerű hely. Korábban a budai oldalon laktunk, de az túlságosan messze volt a népligeti edzőközponttól, ezért átköltöztünk a pesti oldalra. A kétéves kisfiunk is ott van a lelátón a hazai mérkőzéseinken, ha nincs túlzottan későn a meccs.”

Az otthon azonban továbbra is Salvador da Bahia. Az óceánparti városban a vízi sportok és a strandröplabda is kínálta magát, Cadut azonban semmi sem tudta eltéríteni a futballtól.

„Salvadorban születtem, ott is nőttem fel, igazi gyöngyszem az óceán partján, minden megvolt a felhőtlen gyerekkorhoz. Más sportágat ki sem próbáltam. Sok barátom szörfözni kezdett, mások a strandröplabdát választották, engem azonban le sem lehetett zavarni a futballpályáról, aztán egy helyi klubban kezdtem el játszani. A feleségemet is Salvadorból ismerem. Azzal, hogy a nyáron szülővárosunkban, az óceánparton kötöttük össze az életünket, valóra vált egy álmom. Tényleg úgy éreztük, mintha egy filmben szerepelnénk.”

Cadu tehát immár házasemberként kezdte el az új idényt, és a jelek szerint Borbély Balázs vezetőedző is alapemberként számít rá a védelem szélén.

EL-SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

GÓRNIK ZABRZE (lengyel)–FERENCVÁROS

Zabrze, csütörtök, 19. Vezeti: Andrea Colombo (olasz). Tv: M4 Sport

Az első mérkőzésen: 0–1

Nem lesz tele a Górnik stadionja a Ferencváros ellen

Egygólos hátrányból, a zabrzei közönség támogatásával próbálja megfordítani a párharcot a Górnik. A lengyel ezüstérmes szurkolótábora az ország egyik legnépesebbje, a Fenerbahce elleni Bajnokok Ligája-selejtezőt 28 499 néző látta az Arena Zabrzében, viszont az UEFA pénzbüntetéssel és szektorbezárással sújtotta a találkozó után a klubot, így a Ferencváros ellen a lelátó egy részét lezárják.

Michal Gasparík vezetőedző helyzetét ugyanakkor könnyíti, hogy kedd délutánig nem jelentettek új sérültet, és eltiltottja sincs a Górniknak, így várhatóan a Budapesten látott csapat nagy része kezdő lesz. A lengyelek önbizalmának jót tett a hétvége is, a Radomiak otthonában 3–1-re győztek a bajnokságban. Ezen a mérkőzésen kezdőként mutatkozott be a Celtictől kölcsönvett, 24 éves portugál középpályás, Paulo Bernardo, aki alighanem a Ferencváros elleni visszavágón is kezdőként juthat szóhoz.