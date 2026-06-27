Nemzeti Sportrádió

Erre büszkék lehetnek: Egyiptom és Irán remek meccsen ikszelt egymással

2026.06.27. 07:06
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Szalah nagyot küzd az iráni védők közé (Fotó: Getty Images)
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Az egyiptomi válogatott 1–1-es döntetlent játszott az iráni csapattal pénteken a labdarúgó-világbajnokság G-csoportjának Seattle-ben rendezett mérkőzésén, így öt pontjával másodikként továbbjutott, a tizenegyest hibázó és a hajrában kétszer a lécet is eltaláló Irán jó eséllyel beférhet a legjobb nyolc harmadik közé.

 

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ
G-CSOPORT
EGYIPTOM–IRÁN 1–1 (1–1) 
Seattle, Seattle Stadion, 66 925 néző. Vezette: Szymon Marciniak (lengyel)
EGYIPTOM: Sobeir – Hani, Abdelmonem (Ibrahim, 15.), Rabia, El-Fatuh – Asur (Marmus, a szünetben), Lasin – Ziko (Abdelkarim, 76.), Szaber (Attia, a szünetben), Trézéguet – Szalah (Zizo, 57.). Szövetségi kapitány: Hosszam Hasszan
IRÁN: Beiranvand – Rezaijan, Kanani, Halilzadeh, Nemati (Hardani, a szünetben), Mohammadi – Goddosz, Gorbani (Moganlu, 67.), Ezatolahi, Mohebi (Dzsahanbahs, 90+1.) – Taremi. Szövetségi kapitány: Amir Galenui
Gólszerző: Szaber (5.), ill. Rezaijan (14.)

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Az első vb-továbbjutását Új-Zéland legyőzésével már az előző fordulóban bebiztosította Egyiptom, és Irán arra készült, hogy a záró körben megismételje Szalahék tettét, vagyis első  alkalommal harcolja ki a csoportból való továbblépést. 

Nagy lendülettel kezdődött a mérkőzés, Egyiptom pedig az első adódó lehetőségéből megszerezte a vezetést, Mahmud Szaber vágott a kapuba egy lecsorgót 10 méterről. A gól felpaprikázta az irániakat, akiktől az első negyedóra vége felé közeledve Mehdi Taremi harcolt ki egy tizenegyest, majd ő is hagyta ki – pontosabban, a jó irányba vetődő Musztafa Sobeir védte a labdát. A nagy lehetőség tehát kimaradt, ám néhány pillanat múlva már összejött az egyenlítés: Milad Mohammadi lövését Sobeir ugyan bravúrral még védeni tudta, de a kipattanóra érkezett Ramin Rezaijan, és szinte nullszögből a léc alá lőtt. A kétgólos első negyedóra után a folytatásra is maradt a lüktető, változatos játék, mindkét csapat előtt akadt néhány gólszerzési lehetőség, ám ezek kimaradtak, ráadásul a játékrész végére már a csapatok is megpihentek, az eredmény már nem változott.

A második félidőre érkezett az egyiptomiakhoz Omar Marmus, beállásával feljavult a támadójátékuk, és miután Irán nem változtatott a szünet előtt látott játékán, így jobbára a semleges néző számára is élvezetes összecsapás kerekedett Seattle-ben. A játékrész középső harmadára a belgák már három góllal vezettek Új-Zéland ellen, s virtuálisan a csoport élére ugrottak. Az utolsó negyedórára aztán előbb Ezatolahi sárgázta ki magát az esetleges tizenhatoddöntőről, majd a rendes játékidő utolsó előtti percében Taremi fejese csattant a lécen. A kapufa után a lengyel Szymon Marciniak játékvezető felmutatta a hat perc hosszabbítást, amelynek harmadik percében Halilzadeh egy elé fejelt labdát közelről a kapuba pofozott, ám hosszú percek videózása után les miatt végül elvették a gólt. Ezatolahinak aztán volt még egy lehetősége a végén, hogy megnyerje Iránnak a meccset, ám az ő fejese is a lécen csattant. 

Ezzel véget ért a mérkőzés, Egyiptom s csoport másodikjaként továbbjutott, és készülhet Ausztrália ellen a 16 közé jutásért, Irán pedig jó eséllyel reménykedhet, hogy ott lesz a legjobb nyolc csoportharmadik között – ebben az esetben Svájc ellen léphet pályára. 1–1

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A G-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

P   

1. Belgium

3

1

2

6–2

+4 

5   

2. Egyiptom

3

1

2

5–3

+2 

5   

3. Irán

3

3

3–3

3   

4. Új-Zéland

3

1

2

4–10

–6 

1   

 

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Videók: potyogtak a gólok a G-csoport zárómeccsein

Belgium megszerezte a vezetést Új-Zéland ellen, míg Irán és Egyiptom egyszer-egyszer talált be úgy, hogy kihagyott tizenegyest is láttunk.

 

 

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