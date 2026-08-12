Kl-selejtező: jó kérdés, hogy a debreceni 0–3 után mi történhet Dániában...

A Köbenhavn elleni csütörtöki vesztes kupacsata után vasárnap a szezon egyik legfontosabb mérkőzése várt a DVSC-re a bajnokságban. Az NB I-es idényt két vereséggel kezdő debrecenieknek létkérdés volt a győzelem, ráadásul a másik oldalon a szomszédos megyeszékhely képviselője, a nagy rivális Nyíregyháza állt. A Loki aztán Dzsudzsák Balázs fejes góljával nyert 1–0-ra, amely lelkileg nagyon fontos volt a játékosoknak. A debreceniek észt vezetőedzője, Gert Remmel is hangsúlyozta, hogy a vasárnapi győzelem többet jelent a csapat neve mellé beírt három pontnál.

Gert Remmel

(Fotó: Czinege Melinda)

„Debrecenbe érkezésem óta tudtam, hogy a szomszédvári rangadó milyen fontos a szurkolók és a klub számára, éppen ezért volt nagyon értékes a siker – fogalmazott a debreceniek vezetőedzője. – Ez a győzelem sokat lendíthet a csapaton, rengeteget jelenthet a folytatásra nézve.”

Melyik a fontosabb mérkőzés a debreceniek szemében? A Konferencialiga visszavágója, amelyen a realitást figyelembe véve gyakorlatilag nem maradt esély az FC Köbenhavn ellen a továbbjutásra a hazai háromgólos vereség után, vagy a vasárnapi, Győr elleni bajnoki?

Nehezíti a DVSC szalmai stábjának helyzetét, hogy bármennyire is az NB I-es mérkőzés került a fókuszba, a klub és a magyar labdarúgás renoméja miatt mindenképpen lényeges a szerdai, dániai visszavágó.

A Loki egyébként a párharc első találkozóján, múlt csütörtökön a Nagyerdei Stadionban nem futballozott rosszul, a mérkőzés nagy részében egyenrangú ellenfele volt a remek erőkből álló dán rekordbajnoknak, csak éppen három szöglet után három gólt szerzett az északi csapat, s ezzel eldöntötte a mérkőzést és (vélhetően) a párharcot is. Bár a koppenhágai mester, Bo Svensson az első mérkőzés utáni sajtótájékoztatón a közeli múltra, azaz az Aarhus bravúros idegenbeli fordítására hivatkozva óvatosan válaszolt az eldőlt-e a továbbjutás kérdésre.

„Szó sincs erről – kezdte mondandóját a szakember. – Nem is olyan régen a dán Aarhus a hazai négy-egyes vereség után jutott tovább Poznanban… Nem becsüljük le a Debrecent, százszázalékosan készülünk a visszavágóra.”

Dzsudzsák Balázs gólja a sportsajtó fókuszában Dzsudzsák Balázs

(Fotó: Czinege Melinda) A Lokinak nincs más választása, támadnia kell, miközben az FCK kényelmesen átadhatja a kezdeményezést, és kontraakciókból próbálhat újabb gólt szerezni. A dán sportsajtó fókuszában Dzsudzsák Balázs állt, sok helyen megemlítik, hogy a DVSC csapatkapitánya a hétvégén győztes gólt szerzett a Nyíregyháza ellen. Az is fontos tényező lehet, hogy a koppenhágai csapat vezetőedzője mennyit változtat az összeállításon, hiszen a háromgólos előny lehetőséget adhat arra, hogy néhány kulcsjátékos pihenjen.

A DVSC delegációja kedd reggel indult el különgéppel a debreceni repülőtérről, és már a dán fővárosban ebédelt.

A debreceniek kedd délután már a szerdai mérkőzés helyszínén, a Parken Stadionban edzettek. A 19 éves, saját nevelésű Patai Dávid az elmúlt idényben mutatkozott be a felnőttek között, nem csoda, hogy lenyűgözte a dán főváros emblematikus létesítménye.

„Fantasztikus ez a stadion, hatalmas élmény, hogy itt lehetek egy európai kupameccs szereplőjeként – mondta Patai. – Fiatal játékosként nagyon nagy lépcsőfok a pályafutásomban, hogy olyan csapat ellen készülhetek, mint a Köbenhavn, már abba is szinte szédítő belegondolni, hogy ezen a mérkőzésen és ezen a pályán juthatok játéklehetőséghez. Tisztában vagyok azzal, hogy még nagyon hosszú út áll előttem, hogy szoknom kell a hazai első osztály és az európai kupameccsek ritmusát. Az már az odavágón is látszott, hogy az FCK a kontinens elitjéhez tartozik, technikailag és taktikailag is nagyon összeszedett együttes. Háromgólos dán előnyről indul a visszavágó, de ezzel nem szabad foglalkoznunk: kimegyünk a pályára és mindent megteszünk azért, hogy nyerjünk.”

Egyértelmű, hogy nem a továbbjutás a kérdés az FC Köbenhavn számára a DVSC elleni szerdai Konferencialiga-visszavágón. A dán fővárosban ugyanis a háromgólos idegenbeli győzelem után szinte mindenki úgy véli, hogy az első mérkőzésen eldőlt a lényegi kérdés. Ez akkor is igaz, ha Bo Svensson vezetőedző határozottan kijelentette a Nagyerdei Stadionban a meccs utáni sajtótájékoztatón, hogy még nincs vége a párharcnak. A dán szurkolókat és a sajtót inkább az foglalkoztatja, az FCK milyen játékkal, milyen összeállításban és újabb győzelemmel zárja-e le a harmadik kört és jut be a Konferencialiga playoffkörébe A dán sajtó sem számít fordulatra, a háromgólos előny, a debreceni kapott gól nélküli győzelem és a rekordbajnok jelenlegi formája alapján egyértelműen a hazaiakat tartják a visszavágó esélyesének. Arról azonban szó sincs, hogy lebecsülnék a Debrecent, azt ugyanis Dániában is elismerik, hogy első meccs elején a magyar csapat bátran futballozott, és úgy vélik, hogy ezúttal még támadóbb szellemben léphet pályára.

Magyar esélyek az európai kupák rájátszása előtt Bolla Bendegúz

(Fotó: Török Attila) Jó néhány magyar légiós csapata érdekelt még az európai kupák valamelyikében, akad olyan is, amelyiknek jó esélye van bejutni a rájátszásba. A Köbenhavn Markgráf Ákossal a soraiban háromgólos előnyből várja a DVSC elleni visszavágót, így már-már a Kl-rájátszásban érezheti magát, s majd az Inter Turku–Vaduz győztesével játszhat. Bolla Bendegúz és az SK Rapid szintén háromgólos előnyből várja az észt Paide elleni hazai Kl-visszavágót, a főtábláért minden bizonnyal a skót Hearts jön majd szembe. Az azeri Qarabagnak Várkonyi Bencével egygólos hátrányt kell ledolgoznia hazai pályán a Dinamo Kijev ellen a Kl-ben, míg a Molnár Ádint is foglalkoztató lengyel Raków hazai gól nélküli döntetlen után utazik a svéd Hammarbyhoz. A Csoboth Kevint mellőző svájci St. Gallen 3–1-es előnyből várja a moldovai Sheriff Tiraspol elleni Kl-visszavágót, a rájátszásban pedig a dán Nordsjaellanddal küzdhet. A DAC (a dunaszerdahelyi klub játékosa az újabban szóhoz nem jutó Tuboly Máté) 6–0-ra kikapott a Twentétől a Kl-ben, így vélhetően véget is ért a kupakalandja. A Salzburgot erősítő Redzic Damir és csapata egygólos előnnyel utazik a ciprusi Pafoszhoz az Európa-ligában, míg a stabil magyar válogatott kerettag Loic Negót is a soraiban tudó szintén ciprusi Omonia Nicosia 1–1-ről várja a gibraltári Lincoln elleni El-visszavágót.

J. Á.

KONFERENCIALIGA

SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

Főág

18.00: FC Köbenhavn (dán)–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!