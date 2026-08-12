Strandröplabda Eb: nagy csatában kikapott a Kun, Villám páros

A friss országos bajnok, szabadkártyás kettősre – amelynek révén 21 év után szerepelhet ismét magyar páros a kontinensviadalon – kifejezetten nehéz feladat várt Stare Jablonkiban, első riválisa ugyanis az ötödik helyen kiemelt, Tokióban olimpiai bronzérmes, 2020-ban Eb-győztes Joana Mäder és új partnere, Leona Kernen volt.

A találkozón remekül kezdtek a mieink, akik hamar elléptek négy ponttal, az első kötelező szünetnél pedig öttel vezettek (13:8). Villámék végig stabilan fogadtak, s erre alapozva a folytatásban is taktikusan játszva egészen a hajráig őrizték előnyüket annak ellenére is, hogy a svájciak többször is megvillantották erőteljes támadójátékukat. A végén ugyan csökkent a különbség, de a jó időben érkező (20:18) magyar időkérés után az ellenfél szervát rontott, így Kunék szerezték meg a vezetést.

A második játszmát összeszedettebb játékkal és jobb nyitásokkal kezdték Mäderék, a magyar kettős hátránya Kun önfeláldozó mentései ellenére is folyamatosan nőtt (4:9). Ekkor sok volt a pontatlanság Villámék játékában, a svájciak így simán egyenlítettek. A 15 pontig tartó döntő felvonás elején ugyan tartotta a lépést ellenfelével Villám és Kun – előbbi a találkozó során először blokkból is eredményes tudott lenni –, de 12:6-nál úgy tűnt, a rutinosabb svájci páros hamarosan lezárja a mérkőzést. A magyarok azonban nagy hajrába kezdtek, a rivális rontásait is kihasználva 13:13-nál egyenlítettek, majd többször bravúrral, néhányszor pedig a szerencsével sem hadilábon állva öt mérkőzéslabdát hárítottak. Ezt követően Villáméknak is volt két lehetőségük a találkozó lezárására, de az egyórás küzdelem után a svájciak örülhettek a sikernek és az ezzel járó biztos továbbjutásnak.

Kunék a szerdai folytatásban az osztrák Dorina és Radja Klingerrel játszanak a 24 közé kerülésért. Annak a mérkőzésnek a vesztese számára véget ér a vasárnapig tartó kontinenstorna, amelyen a csoportelsők egyből a 16 közé jutnak, a második és harmadik helyén végző párosokra ugyanezért még egy keresztjáték vár.

A kontinenstornán 14 ország 32 párosa szerepel, az aranyérmes indulási jogot szerez országának a 2028-as Los Angeles-i olimpiára.

STRANDRÖPLABDA EB

NŐI PÁROS

E-csoport

Joana Mäder, Leona Kernen (svájci, 5.)–Villám Lilla, Kun Stefánia 2:1 (-18, 13, 20)

Sandra Ittlinger, Kim van de Velde (német)–Dorina Klinger, Radja Klinger (osztrák, 10.) 2:0 (19, 19)