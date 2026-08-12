A Szpari követelése: ne tiltsák el Temesvári Attilát!

NEM HUNYNAK SZEMET Nyíregyházán a vasárnapi keleti rangadón történtek fölött. Mint többször cikkeztünk róla, nagy vihart kavart, hogy a mérkőzés 62. percében a Debreceni VSC játékosa, Batik Bence szándékosan arcon ütötte a Nyíregyháza védőjét, Temesvári Attilát, Rúsz Márton játékvezető azonban kiállítás helyett mindkét játékosnak egy-egy sárga lapot adott, és később Temesvári Attilát második sárgával kiállította.

„A mérkőzés másnapján összeült a vezetőség, Révész Bálint tulajdonos is részt vett ezen a találkozón, és mindannyian úgy gondoltuk, ezt nem hagyhatjuk szó nélkül – mondta lapunknak Dankó Gergő, a Nyíregyháza Spartacus FC ügyvezető igazgatója. – Révész Bálint tizenhat éve támogatja, ízig-vérig lokálpatriótaként mindent megtesz a klubért, és nagyon el van keseredve, hogy a futballban ilyenek előfordulhatnak. Nemrégiben megosztottunk a közösségi felületeinken egy új, saját felvételt az esetről. Látszik rajta, hogy a fejpárbajt – utána egyébként nem is járt volna szabadrúgás kifelé, de ez most mindegy, ne vesszünk el a részletekben – követően a játékosunk, Temesvári Attila esése közben Batik Bence tett egy talpaló, rúgó mozdulatot, amiben megbotlott a futballistánk. Batik Bence erre ütött – Temesvári Attila arcába. Nagyon nagy hozzáértés nem kell annak megállapításához, hogy ez szándékos volt.”

A meccstudósítás játékvezetői értékelésében megjegyeztük, hogy Rúsz Márton „salamoni döntést akart hozni azzal, hogy Temesvárinak és Batiknak is sárga lapot adott a kakaskodásukért, de Batikot ki kellett volna állítani, mert egyértelműen arcon ütötte ellenfelét. A VAR kisegíthette volna.”

Dankó Gergő azonban úgy tudja, nem a VAR-on múlt, ők felhívták Rúsz Márton figyelmét az esetre.

„A közelben álló játékosok azt mondták, hogy a VAR-szobából szóltak a játékvezetőnek, menjen ki, nézze vissza az esetet, de Rúsz Márton nem ment ki, és annyit mondott: »Nem megyek ki, nem volt az!«, legalábbis ennyit hallottak az erről beszámoló játékosok – folytatta a nyíregyházi ügyvezető igazgató, hozzátéve: – Klubunk eddig soha semmilyen formában nem foglalkozott a játékvezetéssel, különösen nem nyilvánosan, de emellett most nem tudunk, nem akarunk elmenni szó nélkül, mert nagymértékben befolyásolta a mérkőzés végkimenetelét. Nem azt mondom, hogy ezért kaptuk a gólt, de teljes létszámban máshogy is alakulhatott volna a találkozó hajrára. És ami a leginkább fájó, hogy most eltiltják a játékosunkat.”

A sokat emlegetett pillanatok: Temesvári Attila arcának és Batik Bence karjának találkozása, majd a piros lap felmutatása (Fotó: Czinege Melinda)

Kérdésünkre, hogy mit tudnak tenni, mit várnak, miben reménykednek, Dankó Gergő így felelt: „Mindenki gondoljon bele: nekünk klubként mit kellene most tennünk?! Csendben maradni és elfogadni, hogy ez a játék része? Erre nem vagyunk hajlandóak, mert amikor VAR-segítség is van, ilyen hiba nem fordulhat elő. Mert az egyértelmű, hogy történt egy ütés. Nekünk be kell tartanunk a »magyarszabályt«, be kell tartanunk a »fiatalszabályt«, be kell fizetnünk a büntetést, ha egy szurkoló bedob egy csillagszórót a pályára, mindennek megfelelünk, minden esetnek vállaljuk a következményét – de ilyenkor hol vannak a következmények?! Erre szeretnénk magyarázatot kapni. Azt szeretnénk, hogy az MLSZ játékvezetői bizottságától valaki szólaljon meg, álljon ki, és adjon számot arról, hogy Batik Bence miért nem kapott piros lapot, illetve Temesvári Attilát miért állították ki? Ezt szeretnénk első körben. Illetve máris jeleznénk: ha a fegyelmi eljárást követően Temesvárit eltiltják, fellebbezünk, megyünk tovább, nem hagyjuk annyiban.”

Nemcsak Temesvári Attila számíthat eltiltásra, hanem a lefújás után kiállított vezetőedző, Bódog Tamás is, aki túl hevesen kérte számon a játékvezetőn a történteket.

„Az más történet, annak vállaljuk a következményeit természetesen – mondta Dankó Gergő. – Különböző típusú emberek vannak a világon, ki így, ki úgy kezel egy-egy ilyen szituációt. Én nem így kezeltem volna, de azt is meg tudom érteni, hogy az edző abban a felfokozott idegállapotban nem mérlegelt. Az edzőnk hevesen reklamált, de nem történt semmiféle fizikai atrocitás. Ha esetleg majd látjuk, mi került be a játékvezetői jelentésbe, hogy mit mondott a bírónak Bódog Tamás, már tisztábban látunk, de hangsúlyozom, ennek a felelőssége alól nem akarunk kibújni. No de akkor vállalja a felelősséget a játékvezetői bizottság is!”

A nemzetisport.hu oldalunkon egyébként szavazás indult arról, járt volna-e a piros lap az esetnél Batik Bencének.

Kedden úgy állt a helyzet, hogy a voksolók 85 százaléka szerint: igen.