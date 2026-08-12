Nemzeti Sportrádió

MotoGP: Rio de Janeiróban rendezik meg jövőre a szezon előtti bemutatót

K. Zs.K. Zs.
2026.08.12. 08:54
A MotoGP idén márciusban tért vissza Brazíliába (Fotó: Getty Images)
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Rio de Janeiro MotoGP gyorsaságimotoros vb
A gyorsaságimotoros-világbajnokság szezon előtti bemutatóját jövőre Rio de Janeiróban rendezik, így a harmadik ilyen jellegű eseménynek a harmadik különböző ország ad otthont.

A február 21-re meghirdetett bemutató helyszíne Rio egyik híres strandja, a Praia de Botafogo lesz, háttérben a város védjegyévé vált, impozáns látványt nyújtó Cukorsüveg-heggyel.

Carmelo Ezpeleta, a MotoGP tulajdonjogaival rendelkező Dorna Sports vezérigazgatója sajtóközleményben kiemelte, a vb-nyitány előtti bemutató az év egyik kulcsfontosságú pillanata, amelyen a három géposztályban érintett összes csapat, versenyző és gyártó találkozik egymással, illetve megmutatja magát a szurkolóknak.

Eduardo Cavaliere, Rio de Janeiro polgármestere azt hangsúlyozta, hogy a motorsport első számú viadalának idei visszatérése adta a lökést számukra ahhoz, hogy újabb rendezvénnyel járuljanak hozzá a vb-hez.

A szezon előtti bemutatót először 2025-ben Thaiföld fővárosában, Bangkokban rendezték meg, majd annak sikerén fellelkesülve 2026-ban Kuala Lumpur volt a házigazda.

A motorversenyzők első számú sorozata 1992 után idén tért vissza Brazíliába, ahol március közepén nagy közönségsikerrel, csaknem 150 ezer néző előtt rendezték meg a futamokat.

Jövőre az idénynyitó, thaiföldi futamot március első hétvégéjén rendezik, a többi futamának még nincs időpontja.

(MTI)
 

 

Rio de Janeiro MotoGP gyorsaságimotoros vb
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