MotoGP: Rio de Janeiróban rendezik meg jövőre a szezon előtti bemutatót

A február 21-re meghirdetett bemutató helyszíne Rio egyik híres strandja, a Praia de Botafogo lesz, háttérben a város védjegyévé vált, impozáns látványt nyújtó Cukorsüveg-heggyel.

Carmelo Ezpeleta, a MotoGP tulajdonjogaival rendelkező Dorna Sports vezérigazgatója sajtóközleményben kiemelte, a vb-nyitány előtti bemutató az év egyik kulcsfontosságú pillanata, amelyen a három géposztályban érintett összes csapat, versenyző és gyártó találkozik egymással, illetve megmutatja magát a szurkolóknak.

Eduardo Cavaliere, Rio de Janeiro polgármestere azt hangsúlyozta, hogy a motorsport első számú viadalának idei visszatérése adta a lökést számukra ahhoz, hogy újabb rendezvénnyel járuljanak hozzá a vb-hez.

A szezon előtti bemutatót először 2025-ben Thaiföld fővárosában, Bangkokban rendezték meg, majd annak sikerén fellelkesülve 2026-ban Kuala Lumpur volt a házigazda.

A motorversenyzők első számú sorozata 1992 után idén tért vissza Brazíliába, ahol március közepén nagy közönségsikerrel, csaknem 150 ezer néző előtt rendezték meg a futamokat.

Jövőre az idénynyitó, thaiföldi futamot március első hétvégéjén rendezik, a többi futamának még nincs időpontja.

(MTI)

