Nemzeti Sportrádió

Videó: Halász Bence győzelme után csendült fel a magyar himnusz Birminghamben

P. GY. B. P. GY. B.
2026.08.12. 00:02
Halász Bence (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)
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atlétikai Eb atlétika Halász Bence
Ahogy beszámoltunk róla, Halász Bence nyerte a férfi kalapácsvetést a birminghami atlétikai Európa-bajnokságon.
atlétikai Eb atlétika Halász Bence
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