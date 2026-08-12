Nemzeti Sportrádió

Kosár: legyőzték a dánokat az U16-os fiúk a B-divíziós Eb-n

H. B. utanpotlassport.huH. B. utanpotlassport.hu
2026.08.12. 09:01
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U16-os fiúválogatott kosárlabda utánpótlás utánpótlássport
Meggyőző játékkal, 27 pontos győzelmet aratott az U16-os fiú kosárlabda-válogatott a dánok ellen, így csoportja harmadik helyén végezve, a 9-16. helyért folytatja a szkopjei B-divíziós Európa-bajnokságot.

Az osztrákok legyőzése mellett korábban kikapott az észtektől és a britektől is, így három játéknap után 1/2-es mérleggel állt az U16-os fiú kosárlabda-válogatott a szkopjei B-divíziós Eb-n, így a továbbjutásra, az első két hely valamelyikének megszerzésére már nem volt esélye a mieinknek. A csoportkör zárásaként, a negyedik fordulóban Moosz Milán csapata kedd este

95–68-as sikert aratott a dánok ellen,

ezzel megszerezte a harmadik helyet ötfős csoportjában, és a 9-16. helyért játszhat a folytatásban. 

A dánok ellen a meccs legjobbjaként Pécsi Bence 33 pontig jutott.

Csütörtök este 21 órától a finnek következnek a magyar válogatottnak a helyosztók első körében.

B-DIVÍZIÓS U16-OS FIÚ EURÓPA-BAJNOKSÁG, SZKOPJE
D-csoport, negyedik játéknap
Magyarország–Dánia 95–68 (28–16, 31–17, 18–20, 18–15)
Magyarország: Halász 8/6, Szöllősi 7/3, Csécsei 18/6, Radnóti 1, Pécsi 33/21. Csere: Szabó-Haklits 1, Bajor 14/3, Banks 13/9, Lo -, Wágner -.
Dánia: Heerwagen -, Borges-Michaelsen 2, Laulund 18/3, Dalsgaard 4, Thomsen 7. Csere: Onwuneme 5, Helweg 11/3, Taudorf 5/3, Mortensen 4, Jespersen 5, Kristiansen 1, Revsbech 6.

(Kiemelt kép forrása: FIBA)

 

 

U16-os fiúválogatott kosárlabda utánpótlás utánpótlássport
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