Nemzeti Sportrádió

Vb 2026: közösen tiltakozik a „pride-mérkőzés” miatt a két muszlim ország szövetsége

N. ZS.N. ZS.
2026.06.26. 10:58
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Gianni Infantino (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 pride Egyiptom Irán
Az egyiptomi és az iráni szövetség a FIFA-hoz fordult, hogy a seattle-i LMBTQ+ megmozdulás a stadionba ne gyűrűzzön be.

A továbbjutás a tét Egyiptom és Irán egymás elleni összecsapásán, a két ország szövetségének figyelme azonban megoszlik a felkészülés és a mérkőzés körítése között.

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) már a decemberi sorsoláskor kihirdette, hogy a Seattle-ben rendezett találkozó úgynevezett „pride-mérkőzés” lesz, amelynek kapcsán a rendező város az LMBTQ+ közösségének ünneplésére is nagy hangsúlyt fektet, az egyiptomiak és az irániak muszlim országokként azonban hallani sem szeretnének erről.

A The Athletic beszámolója szerint a két ország szövetsége felvette a kapcsolatot a FIFA-val, hogy semmilyen ceremóniát, promóciós tevékenységet nem szeretne a stadionon belül, illetve a „megmozdulással” kapcsolatos jelképeket is elutasítja. A konfliktus azonban így is borítékolható. Habár Gianni Infantino, a nemzetközi szövetség elnöke a svájci Weltwoche újságnak adott interjúban még januárban úgy fogalmazott, „nem lesz pride-mérkőzés a világbajnokságon”, Seattle városának vb-rendezéssel kapcsolatos weboldala továbbra is így hivatkozik a találkozóra, amely köré egész napos programokat szervez.

Ami a találkozót illeti, Egyiptom négy pontjával már szinte biztosan a 32 között van, míg a második Iránnak legalább egy pontot kell szereznie, hogy reménykedhessen a továbbjutásban.

FUTBALLPROGRAM 
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ
G-CSOPORT
Szombat, 5.00: Egyiptom–Irán (Tv: Duna World) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

G-CSOPORT

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

P   

1. Egyiptom

2

1

1

4–2

+2 

4   

2. Irán

2

2

2–2

2   

3. Belgium

2

2

1–1

2   

4. Új-Zéland

2

1

1

3–5

–2 

1   

 

 

foci vb 2026 pride Egyiptom Irán
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