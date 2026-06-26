Vb 2026: közösen tiltakozik a „pride-mérkőzés” miatt a két muszlim ország szövetsége

A továbbjutás a tét Egyiptom és Irán egymás elleni összecsapásán, a két ország szövetségének figyelme azonban megoszlik a felkészülés és a mérkőzés körítése között.

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) már a decemberi sorsoláskor kihirdette, hogy a Seattle-ben rendezett találkozó úgynevezett „pride-mérkőzés” lesz, amelynek kapcsán a rendező város az LMBTQ+ közösségének ünneplésére is nagy hangsúlyt fektet, az egyiptomiak és az irániak muszlim országokként azonban hallani sem szeretnének erről.

A The Athletic beszámolója szerint a két ország szövetsége felvette a kapcsolatot a FIFA-val, hogy semmilyen ceremóniát, promóciós tevékenységet nem szeretne a stadionon belül, illetve a „megmozdulással” kapcsolatos jelképeket is elutasítja. A konfliktus azonban így is borítékolható. Habár Gianni Infantino, a nemzetközi szövetség elnöke a svájci Weltwoche újságnak adott interjúban még januárban úgy fogalmazott, „nem lesz pride-mérkőzés a világbajnokságon”, Seattle városának vb-rendezéssel kapcsolatos weboldala továbbra is így hivatkozik a találkozóra, amely köré egész napos programokat szervez.

Ami a találkozót illeti, Egyiptom négy pontjával már szinte biztosan a 32 között van, míg a második Iránnak legalább egy pontot kell szereznie, hogy reménykedhessen a továbbjutásban.

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