Az angolok nem bírtak Panamával az első félidőben

Az angolok az első 45 percben nagy mezőnyfölényben játszottak, ám nem tudtak a panamai kapuba találni – miközben az előzetesen teljesen esélytelennek tartott gárda is mutatott kimondottan szép dolgokat.

Panama–Anglia

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A csoport másik mérkőzésén Horvátország Luka Sucic hatalmas góljával szerzett vezetést Ghána ellen.

Horvátország–Ghána

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