Nemzeti Sportrádió

Az angolok nem bírtak Panamával az első félidőben

T. Z.T. Z.
2026.06.27. 23:50
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Fotó: Getty Images
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Panama foci vb 2026 Anglia
Az angol válogatott meglepetésre gól nélküli döntetlenre áll Panama ellen 45 percnyi játék után a világbajnokság csoportkörének utolsó fordulójában. A másik mérkőzésen Horvátország 1–0-ra vezet Ghána ellen a szünetben.

Az angolok az első 45 percben nagy mezőnyfölényben játszottak, ám nem tudtak a panamai kapuba találni – miközben az előzetesen teljesen esélytelennek tartott gárda is mutatott kimondottan szép dolgokat.

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A csoport másik mérkőzésén Horvátország Luka Sucic hatalmas góljával szerzett vezetést Ghána ellen.

Horvátország–Ghána
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Panama foci vb 2026 Anglia
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