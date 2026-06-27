Az angolok nem bírtak Panamával az első félidőben
Az angol válogatott meglepetésre gól nélküli döntetlenre áll Panama ellen 45 percnyi játék után a világbajnokság csoportkörének utolsó fordulójában. A másik mérkőzésen Horvátország 1–0-ra vezet Ghána ellen a szünetben.
Az angolok az első 45 percben nagy mezőnyfölényben játszottak, ám nem tudtak a panamai kapuba találni – miközben az előzetesen teljesen esélytelennek tartott gárda is mutatott kimondottan szép dolgokat.
Panama–Anglia
ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
A csoport másik mérkőzésén Horvátország Luka Sucic hatalmas góljával szerzett vezetést Ghána ellen.
Horvátország–Ghána
ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik