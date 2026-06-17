Nemzeti Sportrádió

Arnautovic eldöntötte, Ausztria győzelemmel kezdett

I. SZ.I. SZ.
2026.06.17. 08:10
Címkék
vb 2026 Ausztria Jordánia Marko Arnautovic
Némi VAR-ozás után tizenegyest ítéltek Ausztria javára, Marko Arnautovic értékesítette, Ausztria 3–1-re legyőzte Jordániát.
Foci vb 2026
33 perce

Ausztria 36 év után nyert vb-meccset, de Jordánia is megszerezte történelme első gólját

Ralf Rangnick csapata megszenvedett, de a hajrában hozta a kötelezőt és nagy lépést tett a továbbjutás felé.

 

vb 2026 Ausztria Jordánia Marko Arnautovic
Legfrissebb hírek

Ma éjjel zárul a csoportkör első fordulója

Foci vb 2026
1 perce

Már öt öngól született a világbajnokságon

Foci vb 2026
21 perce

Ausztria 36 év után nyert vb-meccset, de Jordánia is megszerezte történelme első gólját

Foci vb 2026
33 perce

Amerikai pite: Mbappé- és Haaland-dupla, de Lionel Messi egyszeri és megismételhetetlen – a 6. nap vb-kibeszélője

Foci vb 2026
45 perce

Mbappé és Haaland duplázott, Messi triplázott – a hatodik vb-játéknap videós összefoglalója

Foci vb 2026
46 perce

Az osztrákok kétszer betaláltak, a másodikat megadták

Foci vb 2026
51 perce

Videó: bombagóllal szerzett vezetést Ausztria, de aztán jöttek a jordánok...

Foci vb 2026
1 órája

Mbappé: Ha azok miatt játszanék, akik kritizálnak engem, akkor nyolcvanéves koromig futballoznék

Foci vb 2026
1 órája
Ezek is érdekelhetik