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Arnautovic eldöntötte, Ausztria győzelemmel kezdett
I. SZ.
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2026.06.17. 08:10
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Címkék
vb 2026
Ausztria
Jordánia
Marko Arnautovic
Némi VAR-ozás után tizenegyest ítéltek Ausztria javára, Marko Arnautovic értékesítette, Ausztria 3–1-re legyőzte Jordániát.
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Ralf Rangnick csapata megszenvedett, de a hajrában hozta a kötelezőt és nagy lépést tett a továbbjutás felé.
vb 2026
Ausztria
Jordánia
Marko Arnautovic
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