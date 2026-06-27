Nemzeti Sportrádió

Argentína sötétkékben zárja az első szakaszt – a J-csoport mai mezei

I. SZ.I. SZ.
2026.06.27. 19:41
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A világbajnoki címvédő Argentína a Jordánia elleni csoportmérkőzésen már nem a világoskék-fehér csíkos klasszikus mezében lép pályára, ahogy az első két meccsén tette, hanem a sötétkék második számú felsőjére vált fehérben játszó riválisa ellen. Ausztria harmadszor is a fekete ujjú piros mezét ölti magára a csoportkör magyar idő szerint vasárnap kora reggeli zárásán.

Vasárnap, 4.00: Jordánia–Argentína

Vasárnap, 4.00: Algéria–Ausztria

 

 

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