Harry Kane: Teljes gázzal mentünk, és a horvátok nem tudták tartani a lépést

„Az első félidőben jól teljesítettünk. Nagyon csalódott vagyok, hogy ilyen módon kaptunk gólt, akkor kicsit visszaestünk. Dicséret illeti a szövetségi kapitányt: félidőben beszédet tartott nekünk, és azt mondta, ha veszítünk, akkor is a saját stílusunkban veszítsünk – és szerintem ez meg is látszott abból, ahogyan a második félidőben pályára léptünk. Teljes gázzal mentünk, és a horvátok nem tudták tartani a lépést. Mindenkinek jár a dicséret a torna első mérkőzéséért” – idézi a BBC a duplázó Harry Kane-t.

Az angol támadó így folytatta: „labda nélkül kicsit agresszívebbek voltunk. Nehéz volt, mert vannak olyan játékosaik, mint Luka Modric. Az ember próbálja kitalálni, kit kell fedeznie. Az intenzitás a legnagyobb erősségünk, és ezt többet kell majd kihasználnunk. Remek volt, ahogyan irányítottuk a mérkőzést, miután vezetést szereztünk, soha nem tűnt úgy, hogy veszélyben lennénk, majd kontratámadásból szereztünk gólt. Volt egy szakasz, amikor három-négy gólt is szerezhettünk volna.”

„Amikor megnéztem a felvételeket, láttam, hogy Livakovic szeret korán elmozdulni, így tudtam, hogy van esély arra, hogy ha megtorpanok, akkor elmozdul a vonalról. 80 százalékosan biztos voltam benne, hogy ellépett a vonalról, de nem voltam 100 százalékig biztos benne. Aztán amikor újra kellett rúgnom, kicsit megváltoztattam a technikámat. Éppen ezért végzem el a felkészülést, és végül jól sült el számomra” – emlékezett vissza büntetőjére.

Végül Jude Bellinghamről is szót ejtett: „Remek befejezés, remek gólt szerzett. Jude-ban már az edzéseken is látszik a vágy. Akárki is játszik, készen áll, és láthattátok, hogy Jude alig várja, hogy pályára lépjen. Fantasztikus gól.”