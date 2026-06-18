Harry Kane: Teljes gázzal mentünk, és a horvátok nem tudták tartani a lépést
„Az első félidőben jól teljesítettünk. Nagyon csalódott vagyok, hogy ilyen módon kaptunk gólt, akkor kicsit visszaestünk. Dicséret illeti a szövetségi kapitányt: félidőben beszédet tartott nekünk, és azt mondta, ha veszítünk, akkor is a saját stílusunkban veszítsünk – és szerintem ez meg is látszott abból, ahogyan a második félidőben pályára léptünk. Teljes gázzal mentünk, és a horvátok nem tudták tartani a lépést. Mindenkinek jár a dicséret a torna első mérkőzéséért” – idézi a BBC a duplázó Harry Kane-t.
Az angol támadó így folytatta: „labda nélkül kicsit agresszívebbek voltunk. Nehéz volt, mert vannak olyan játékosaik, mint Luka Modric. Az ember próbálja kitalálni, kit kell fedeznie. Az intenzitás a legnagyobb erősségünk, és ezt többet kell majd kihasználnunk. Remek volt, ahogyan irányítottuk a mérkőzést, miután vezetést szereztünk, soha nem tűnt úgy, hogy veszélyben lennénk, majd kontratámadásból szereztünk gólt. Volt egy szakasz, amikor három-négy gólt is szerezhettünk volna.”
„Amikor megnéztem a felvételeket, láttam, hogy Livakovic szeret korán elmozdulni, így tudtam, hogy van esély arra, hogy ha megtorpanok, akkor elmozdul a vonalról. 80 százalékosan biztos voltam benne, hogy ellépett a vonalról, de nem voltam 100 százalékig biztos benne. Aztán amikor újra kellett rúgnom, kicsit megváltoztattam a technikámat. Éppen ezért végzem el a felkészülést, és végül jól sült el számomra” – emlékezett vissza büntetőjére.
Végül Jude Bellinghamről is szót ejtett: „Remek befejezés, remek gólt szerzett. Jude-ban már az edzéseken is látszik a vágy. Akárki is játszik, készen áll, és láthattátok, hogy Jude alig várja, hogy pályára lépjen. Fantasztikus gól.”
A harmadik angol gólt szerző Jude Bellingham is nyilatkozott: „Különösen a második félidőben mutattuk meg, mire vagyunk képesek és hogyan szeretnénk játszani. Az első félidőben kissé idegesek és óvatosak voltunk. Kissé elhamarkodottan döntöttünk, de a második félidőben megtaláltuk a ritmust, és láthattátok a legjobb formánkat.”
A Real Madridban légióskodó játékos is kitért Tuchel félidei beszédére: „nem volt nagy dráma, nem állt fel kiabált; pontosan az volt, amire a csapatnak szüksége volt. Érett csapatunk van, remek vezetőkkel; mindenki tudta, milyen szintre kell eljutnunk. A második félidő kezdete remek alapot adott nekünk. Emlékszem, hogy Elliot passza zseniális volt, Noni megpróbálta átvenni a labdát, de esélye sem volt. Az ilyen játékhelyzetek kialakításához szükséges munka nyilvánvalóan hetekbe telik, mire tökéletesen összeáll. Dicséret illeti az edzőt és a stábját, ők hoztak minket olyan helyzetbe, hogy ki tudjuk használni ezeket a lehetőségeket.”
Bellingham végül így zárta gondolatait: „A második félidő több volt, mint csak villanások. A labda nélküli játék folyamatos intenzitása csúcsminőségű volt és a pályára lépő cserék is hihetetlenek voltak.”
Thomas Tuchel, az angol válogatott szövetségi kapitánya így kezdte az értékelést: „Az első félidő kissé bonyolult volt, mert kissé idegesek voltunk, de jól reagáltunk. A döntéseinknél a biztonságra törekedtünk, és visszahúzódtunk. Nehezen találtuk meg a ritmust, és nem volt meg bennünk az önbizalom, hogy behatoljunk a réseken. Láttam egy statisztikát, miszerint az első félidőben a földi párharcok 33 százalékát nyertük meg, a másodikban pedig 73 százalékát, így a labda nélküli játékunk sem volt elég jó, nem voltunk elég elszántak. Imádtam a játékosok reakcióját a második félidőben. Érzelmes volt, egy ideig tartott, mire beindultunk.”
„Még ha veszítünk is, az nem változtatja meg az elmúlt 17 napról alkotott véleményemet, de csináljuk a magunk módján. Túlzottan az eredmény megőrzésére koncentráltunk. Hétfős védelmünk volt, de nem védekeztünk. Ha az eredmény nem a mi javunkra alakul, akkor is a magunk módján akarunk játszani. Megpróbáltam bátorítani őket, hogy menjenek előre” – mondta félidei beszéde kapcsán a német edző.
Szóba került Declan Rice lecserélése. „Majd meglátjuk, remélem, rendben vannak. Normális esetben soha nem cserélném le Declant. Nem voltunk túl precízek, amikor megszereztük a labdákat. Sokat tanulunk ezekből a pillanatokból.”
Noni Madueke, az angol válogatott csatára a BBC Radio nyilatkozott: „Jó mérkőzés volt, voltak olyan részek, ahol jól teljesítettünk, és olyanok is, ahol még javulhatunk. Fantasztikus érzés az angol mezben játszani, különösen egy világbajnokságon. Nem foglalkozom azzal, hogy a kezdőcsapatban játszom-e vagy a mérkőzés végén lépek pályára. Amikor pályára lépek, szeretnék pozitív hatást gyakorolni és segíteni a csapatomat.”