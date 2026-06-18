Nemzeti Sportrádió

Harry Kane: Teljes gázzal mentünk, és a horvátok nem tudták tartani a lépést

B. A. P.B. A. P.
2026.06.18. 00:35
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Harry Kane duplázott Horvátország ellen (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 Anglia Horvátország Harry Kane
Az angol válogatott 4–2-re legyőzte Horvátországot a labdarúgó-világbajnokság L-csoportjának 1. fordulójában. A találkozó után a duplázó Harry Kane, a harmadik angolt gólt szerző Jude Bellingham és az angolok szövetségi kapitánya, Thomas Tuchel nyilatkozott.

„Az első félidőben jól teljesítettünk. Nagyon csalódott vagyok, hogy ilyen módon kaptunk gólt, akkor kicsit visszaestünk. Dicséret illeti a szövetségi kapitányt: félidőben beszédet tartott nekünk, és azt mondta, ha veszítünk, akkor is a saját stílusunkban veszítsünk – és szerintem ez meg is látszott abból, ahogyan a második félidőben pályára léptünk. Teljes gázzal mentünk, és a horvátok nem tudták tartani a lépést. Mindenkinek jár a dicséret a torna első mérkőzéséért” – idézi a BBC a duplázó Harry Kane-t.

Az angol támadó így folytatta: „labda nélkül kicsit agresszívebbek voltunk. Nehéz volt, mert vannak olyan játékosaik, mint Luka Modric. Az ember próbálja kitalálni, kit kell fedeznie. Az intenzitás a legnagyobb erősségünk, és ezt többet kell majd kihasználnunk. Remek volt, ahogyan irányítottuk a mérkőzést, miután vezetést szereztünk, soha nem tűnt úgy, hogy veszélyben lennénk, majd kontratámadásból szereztünk gólt. Volt egy szakasz, amikor három-négy gólt is szerezhettünk volna.”

„Amikor megnéztem a felvételeket, láttam, hogy Livakovic szeret korán elmozdulni, így tudtam, hogy van esély arra, hogy ha megtorpanok, akkor elmozdul a vonalról. 80 százalékosan biztos voltam benne, hogy ellépett a vonalról, de nem voltam 100 százalékig biztos benne. Aztán amikor újra kellett rúgnom, kicsit megváltoztattam a technikámat. Éppen ezért végzem el a felkészülést, és végül jól sült el számomra” – emlékezett vissza büntetőjére.

Végül Jude Bellinghamről is szót ejtett: „Remek befejezés, remek gólt szerzett. Jude-ban már az edzéseken is látszik a vágy. Akárki is játszik, készen áll, és láthattátok, hogy Jude alig várja, hogy pályára lépjen. Fantasztikus gól.”

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A horvát válogatott kétszer egyenlített az első félidőben, de a szünet után Bellingham és Rashford is beköszönt.

A harmadik angol gólt szerző Jude Bellingham is nyilatkozott: „Különösen a második félidőben mutattuk meg, mire vagyunk képesek és hogyan szeretnénk játszani. Az első félidőben kissé idegesek és óvatosak voltunk. Kissé elhamarkodottan döntöttünk, de a második félidőben megtaláltuk a ritmust, és láthattátok a legjobb formánkat.”

A Real Madridban légióskodó játékos is kitért Tuchel félidei beszédére: „nem volt nagy dráma, nem állt fel kiabált; pontosan az volt, amire a csapatnak szüksége volt. Érett csapatunk van, remek vezetőkkel; mindenki tudta, milyen szintre kell eljutnunk. A második félidő kezdete remek alapot adott nekünk. Emlékszem, hogy Elliot passza zseniális volt, Noni megpróbálta átvenni a labdát, de esélye sem volt. Az ilyen játékhelyzetek kialakításához szükséges munka nyilvánvalóan hetekbe telik, mire tökéletesen összeáll. Dicséret illeti az edzőt és a stábját, ők hoztak minket olyan helyzetbe, hogy ki tudjuk használni ezeket a lehetőségeket.”

Bellingham végül így zárta gondolatait: „A második félidő több volt, mint csak villanások. A labda nélküli játék folyamatos intenzitása csúcsminőségű volt és a pályára lépő cserék is hihetetlenek voltak.”

Thomas Tuchel, az angol válogatott szövetségi kapitánya így kezdte az értékelést: „Az első félidő kissé bonyolult volt, mert kissé idegesek voltunk, de jól reagáltunk. A döntéseinknél a biztonságra törekedtünk, és visszahúzódtunk. Nehezen találtuk meg a ritmust, és nem volt meg bennünk az önbizalom, hogy behatoljunk a réseken. Láttam egy statisztikát, miszerint az első félidőben a földi párharcok 33 százalékát nyertük meg, a másodikban pedig 73 százalékát, így a labda nélküli játékunk sem volt elég jó, nem voltunk elég elszántak. Imádtam a játékosok reakcióját a második félidőben. Érzelmes volt, egy ideig tartott, mire beindultunk.”

„Még ha veszítünk is, az nem változtatja meg az elmúlt 17 napról alkotott véleményemet, de csináljuk a magunk módján. Túlzottan az eredmény megőrzésére koncentráltunk. Hétfős védelmünk volt, de nem védekeztünk. Ha az eredmény nem a mi javunkra alakul, akkor is a magunk módján akarunk játszani. Megpróbáltam bátorítani őket, hogy menjenek előre” – mondta félidei beszéde kapcsán a német edző.

Szóba került Declan Rice lecserélése. „Majd meglátjuk, remélem, rendben vannak. Normális esetben soha nem cserélném le Declant. Nem voltunk túl precízek, amikor megszereztük a labdákat. Sokat tanulunk ezekből a pillanatokból.”

Noni Madueke, az angol válogatott csatára a BBC Radio nyilatkozott: „Jó mérkőzés volt, voltak olyan részek, ahol jól teljesítettünk, és olyanok is, ahol még javulhatunk. Fantasztikus érzés az angol mezben játszani, különösen egy világbajnokságon. Nem foglalkozom azzal, hogy a kezdőcsapatban játszom-e vagy a mérkőzés végén lépek pályára. Amikor pályára lépek, szeretnék pozitív hatást gyakorolni és segíteni a csapatomat.”

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