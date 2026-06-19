Ancelotti: Endrick? A megfelelő pillanatban pályára lép majd

„A játékosokat nem dobta fel a rajt, ők is tudják, hogy az első mérkőzésen nem játszottunk jól, különösen az első félidőben. De a következő meccsen másként lesz, jobban fogunk futballozni” – ígérte Carlo Ancelotti, a brazilok szövetségi kapitánya a Haiti elleni összecsapást megelőző sajtótájékoztatón.

Ancelotti dicsérte a leendő ellenfelet, fizikailag jól felkészített, szervezetten futballozó haiti csapatot látott a pályán a Skócia ellen 1–0-ra elveszített nyitányon – de a brazil újságírók elsősorban persze nem erre, hanem saját csapatuk állapotára voltak kíváncsiak a csupán egy pontot (Marokkó, 1–1) hozó rajt után.

„A világbajnokságot nem az első meccsen szokták megnyerni – intette nyugalomra a kapitány a kérdezőket. – Megoldást kell találnunk bizonyos problémákra, az elmúlt napokat ezzel töltöttük. A játékosok önkritikus hozzáállása mindenesetre biztató jel. Előbb vagy utóbb, de kijavítjuk a hibákat, én mindenesetre továbbra is biztos vagyok abban, hogy a csapat versenyképes lesz ezen a világbajnokságon.”

Mint ismert, a nem teljesen egészséges Neymarra továbbra sem számíthat Ancelotti, és elképzelhető, hogy az első csoportmeccsen sárga lapot kapó Casemiro és Roger Ibanez elővigyázatosságból ezúttal nem kerül be a kezdőbe. Utóbbi mellőzése a valószínűbb, Danilo játszhat a védelem jobb oldalán, míg Casemirót – ha Ancelotti mégis bizalmi embere pihentetése mellett dönt – Fabinho válthatja.

„Lesz változás, de egyelőre nem akarom önök előtt felfedni, először mindig a játékosaimmal ismertetem a kezdőcsapatot. Meghagyom önöknek a találgatásban rejlő lehetőségeket. Természetesen a figyelmeztetések befolyásolhatják az összeállítást, ezért cseréltem le a két játékost már a szünetben Marokkó ellen. Kipihentebb játékosokkal tervezem frissíteni a csapatot, ezzel is elősegítendő a pontosságot. A rossz passzok számát mindenképpen csökkentenünk kell. A keretben megvan a kellő minőség ahhoz, hogy ezzel a feladattal megbirkózzunk, és látványos, szórakoztató meccset játsszunk.”

A brazil sajtó a jobbszélső posztján is változásra számít: Marokkó ellen Lucas Paquetá kezdett, de egy óra után Matheus Cunha váltotta, most pedig Luiz Henrique várható a kezdőbe. Kérdéses az is, ki lehet az előretolt ék, jóllehet Endricket sokkal inkább a népakarat, mintsem Ancelotti látná szívesen a kezdőben. Az edzéseken tapasztaltak alapján az említett Ma­theus Cunha vagy Igor Thiago lehet a befutó, Endrick pedig változatlanul harmadik opció csupán.

„A megfelelő pillanatban pályára lép majd – mondta nevetve Ancelotti az Endrickről érdeklődő újságíróknak. – Türelmesnek kell lennünk vele, eljön az ő ideje is. Elöl Matheus Cunha az adottságai alapján inkább visszavont támadónak ideális, Igor Thiago az ereje, az erőszakossága révén előretolt csatár. Endrick sem nem ilyen, sem nem olyan; ő különleges tehetség. Brazília ezen a világbajnokságon és a későbbieken is profitál majd a képességeiből. Türelmes srác, az életkorához képest nagyon érett gondolkodású, nem siettet semmit, ezek mind fontos szempontok.”

Az edzések sajtónyilvános részéből az is kiderült, hogy Gabriel Magalhaes és Raphinha továbbra sem kapott teljes terhelést. A védő a combhajlító izmát fájlalta, míg a támadónak a talpa hólyagosodott fel. Előbbi helyett Léo Pereira, az utóbbi helyén Gabriel Martinelli edzett a „kezdők” között, de a brazil sajtó szerint egyikük sem szorul ki a csapatból Haiti ellen.