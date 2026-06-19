Ancelotti: Endrick? A megfelelő pillanatban pályára lép majd

„A játékosokat nem dobta fel a rajt, ők is tudják, hogy az első mérkőzésen nem játszottunk jól, különösen az első félidőben. De a következő meccsen másként lesz, jobban fogunk futballozni” – ígérte Carlo Ancelotti, a brazilok szövetségi kapitánya a Haiti elleni összecsapást megelőző sajtótájékoztatón.
Ancelotti dicsérte a leendő ellenfelet, fizikailag jól felkészített, szervezetten futballozó haiti csapatot látott a pályán a Skócia ellen 1–0-ra elveszített nyitányon – de a brazil újságírók elsősorban persze nem erre, hanem saját csapatuk állapotára voltak kíváncsiak a csupán egy pontot (Marokkó, 1–1) hozó rajt után.
„A világbajnokságot nem az első meccsen szokták megnyerni – intette nyugalomra a kapitány a kérdezőket. – Megoldást kell találnunk bizonyos problémákra, az elmúlt napokat ezzel töltöttük. A játékosok önkritikus hozzáállása mindenesetre biztató jel. Előbb vagy utóbb, de kijavítjuk a hibákat, én mindenesetre továbbra is biztos vagyok abban, hogy a csapat versenyképes lesz ezen a világbajnokságon.”
Mint ismert, a nem teljesen egészséges Neymarra továbbra sem számíthat Ancelotti, és elképzelhető, hogy az első csoportmeccsen sárga lapot kapó Casemiro és Roger Ibanez elővigyázatosságból ezúttal nem kerül be a kezdőbe. Utóbbi mellőzése a valószínűbb, Danilo játszhat a védelem jobb oldalán, míg Casemirót – ha Ancelotti mégis bizalmi embere pihentetése mellett dönt – Fabinho válthatja.
„Lesz változás, de egyelőre nem akarom önök előtt felfedni, először mindig a játékosaimmal ismertetem a kezdőcsapatot. Meghagyom önöknek a találgatásban rejlő lehetőségeket. Természetesen a figyelmeztetések befolyásolhatják az összeállítást, ezért cseréltem le a két játékost már a szünetben Marokkó ellen. Kipihentebb játékosokkal tervezem frissíteni a csapatot, ezzel is elősegítendő a pontosságot. A rossz passzok számát mindenképpen csökkentenünk kell. A keretben megvan a kellő minőség ahhoz, hogy ezzel a feladattal megbirkózzunk, és látványos, szórakoztató meccset játsszunk.”
A brazil sajtó a jobbszélső posztján is változásra számít: Marokkó ellen Lucas Paquetá kezdett, de egy óra után Matheus Cunha váltotta, most pedig Luiz Henrique várható a kezdőbe. Kérdéses az is, ki lehet az előretolt ék, jóllehet Endricket sokkal inkább a népakarat, mintsem Ancelotti látná szívesen a kezdőben. Az edzéseken tapasztaltak alapján az említett Matheus Cunha vagy Igor Thiago lehet a befutó, Endrick pedig változatlanul harmadik opció csupán.
„A megfelelő pillanatban pályára lép majd – mondta nevetve Ancelotti az Endrickről érdeklődő újságíróknak. – Türelmesnek kell lennünk vele, eljön az ő ideje is. Elöl Matheus Cunha az adottságai alapján inkább visszavont támadónak ideális, Igor Thiago az ereje, az erőszakossága révén előretolt csatár. Endrick sem nem ilyen, sem nem olyan; ő különleges tehetség. Brazília ezen a világbajnokságon és a későbbieken is profitál majd a képességeiből. Türelmes srác, az életkorához képest nagyon érett gondolkodású, nem siettet semmit, ezek mind fontos szempontok.”
Az edzések sajtónyilvános részéből az is kiderült, hogy Gabriel Magalhaes és Raphinha továbbra sem kapott teljes terhelést. A védő a combhajlító izmát fájlalta, míg a támadónak a talpa hólyagosodott fel. Előbbi helyett Léo Pereira, az utóbbi helyén Gabriel Martinelli edzett a „kezdők” között, de a brazil sajtó szerint egyikük sem szorul ki a csapatból Haiti ellen.
Ajub Buaddi lehet a világbajnokság felfedezettje
A Brazília ellen kiválóan futballozó 18 éves marokkói Ajub Buaddit dicsérik úton-útfélen, a középpályás tehetsége már a Real Madridnak és a PSG-nek is feltűnt. Pénteken a skótok ellen bizonyíthat.
MÁRIS MEGVAN a világbajnokság felfedezettje? A 18 éves marokkói Ajub Buaddi nagyszerűen játszott a Brazília elleni mérkőzésen, a napokban arról írt a spanyol sajtó, hogy a Real Madrid és a Paris Saint-Germain komolyan fontolgatja a szerződtetését. Többek között erről beszélt Olivier Giroud is, aki a Lille-ben csapattársa a fiatal tehetségnek.
„Fiatal kora ellenére elképesztően érett gondolkodású – idézte az As a francia csatárt. – A játékintelligenciája és a labdakezelése nagyon hasonlít arra, amit Sergio Busquets képviselt, nehéz lesz a Lille-nek megtartania. A helyzetkihasználásán kell még javítania, ha ez is csiszolódik, szerintem legalább hetvenmillió eurót fizetnek majd érte, és előbb-utóbb a Real Madridban játszhat.”
A futballrajongókat leginkább a tinédzser középpályás felkészültsége döbbentheti meg: Brazília ellen kilencvenszázalékos pontossággal passzolt, párharcokat nyert meg, nem látszott, hogy az volt az első vb-meccse. A tanulásban is jeleskedik – főleg matematikában jó –, s amolyan értelmiségi futballistaként emlegetik Marokkóban.
Franciaországban sajnálhatják, hogy az ifjú tehetségben csiszolatlan gyémántot veszítettek: Franciaországban született, végigjárta a francia utánpótlás-válogatottakat (az U21-eseknél tízszer játszott), de felnőttszinten Marokkót választotta. Jó eséllyel Zinédine Zidane lesz a vb után a francia szövetségi kapitány, a sajtó pedig arról ír, hiába győzködte Ajub Buaddit, hogy fontos tagja lenne a csapatának.
A skót médiában is foglalkoznak a marokkói felfedezettel, a szakértők szerint Scott McTominaynek fontos szerepe lesz abban, hogy semlegesítse – gyakorlatilag nem is léphet el mellőle a mérkőzésen.
J. Á.
|„FEGYELMEZETTNEK KELL MARADNUNK”
|Ryan CHRISTIE, a skótok középpályása: – A Haiti elleni győzelem önbizalmat adott, de tudjuk, hogy Marokkó teljesen más szintet képvisel. Már eddig is hihetetlen utazás a vb – elképesztő érzés ugyanazon a tornán részt venni, mint Lionel Messi, engem az ő teljesítménye inspirál –, ám hiszünk abban, hogy továbbjuthatunk a csoportból. A marokkói csapatban gyors és technikás játékosok szerepelnek, fegyelmezettnek kell maradnunk.
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
A 9. JÁTÉKNAP PROGRAMJA
C-CSOPORT
Szombat, 0.00: Skócia–Marokkó, Boston (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
Szombat, 2.30: Brazília–Haiti, Philadelphia (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
D-CSOPORT
21.00: Egyesült Államok–Ausztrália, Seattle (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Szombat, 5.00: Törökország–Paraguay, San Francisco (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!