Danilo: Jelenleg nem vagyunk a franciák vagy az argentinok szintjén

Finoman szólva sem lehet elégedett az idei első világbajnoki mérkőzésén nyújtott teljesítményével a brazil labdarúgó-válogatott, amely kifejezetten alárendelt szerepet játszott a marokkó elleni összecsapás első fél órájában.

„Az első félidő rémisztő volt. Mindnyájan remek meccset akartunk játszani, sokat birtokolni a labdát, és állandóan nyomás alatt tartani az ellenfelet. Amikor pont az ellenkezője történik, és a riválisnak vannak helyzetei, azt bizony nem könnyű kezelni. Engem azzal a feladattal küldtek pályára, hogy egyensúlyt hozzak a játékba, mert kiegyensúlyozatlanok voltunk taktikailag és érzelmileg is” – mondta az arany-zöld mezesek szerdai sajtótájékoztatóján a csapa egyik legtapasztaltabb tagja, Danilo, akit Roger Ibanez helyére a szünetben cserélt be Carlo Ancelotti szövetségi kapitány.

A Flamengo szélső védője arról is beszélt, hogy az olasz szakember azzal a feladattal küldte pályára, hogy stabilitást adjon a csapatnak, s hogy mivel tudott hozzájárulni ahhoz, hogy a második félidőben lényegesen összeszedettebben futballozta Viníciusék.

„Az volt a legfontosabb, hogy az öltözőben mindenki megnyugodjon. Az, hogy kevesebbet futsz, nem azt jelenti, hogy nem adsz bele mindent, hanem azt, hogy jobban észnél vagy – fogalmazott Danilo. – A Manchester Citynél eltöltött időszak óta tudom, hogy ha valaki olyan szélsőhátvédet keres, aki oda-vissza bejátssza a jobb oldalt a vonal mellett, akkor nem én vagyok az embere. Ha viszont olyanra van szüksége, aki olvassa a játékot, és le tudja szűkíteni a területeket, akkor én vagyok a megfelelő választás. De nem a korom vagy a fizikai állapotom miatt – nem is tudom, egyesek honnan veszik az ilyesmit –, hanem azért, mert ilyen futballista vagyok.”

A pályafutása során a Portónál, a Real Madridnál, a Manchester Citynél és a Juventusnál is megforduló játékos szerint a rivális nagycsapatok jelenleg előttük járnak, de szemléletváltással és sok-sok munkával eltüntethető a különbség, akár már az idei tornán is.

„Ahhoz, hogy előrelépjünk, világos beszédre van szükség. Ki kell jelenteni, hogy az első félidőben mélyen a tudásunk alatt játszottunk. Amikor a csapatnak nincs identitása, és állandóan cserélik az edzőket, az bizony szorongást okozhat. Kell valami, amibe kapaszkodhatsz, amikor jönnek a nehézségek. Nekünk sokáig ezt nem sikerült felépítenünk. A franciák elleni felkészülési meccsen elszenvedett vereség után azt mondtam a többieknek, hogy a mi csapatunk még nem érett úgy össze, mint az övék vagy az argentinoké. Ez persze nem jelenti azt, hogy nem juthatunk messze a tornán. Ehhez azonban másképpen kell játszani. Talán nem kell olyan magasan letámadni, hanem át kell adni a területet az ellenfélnek, aztán le kell csapni rájuk. Nálunk ott van Raphinha, Vini, Endrick, Rayan – mind tudják, hogyan kell gólt szerezni. Igen, lehet, hogy szenvedni fogunk, de ha lehetőség adódik előttünk, ki fogjuk használni, aztán pedig az életünk árán is megvédjük az eredményt” – elmélkedett a 34 éves szárnyvédő.