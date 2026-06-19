Nemzeti Sportrádió

A világ legrégebbi futball-labdája is „utazik” a brazil–skót vb-meccsre

T. Z.T. Z.
2026.06.19. 22:41
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Kálmán László, Magyarország edinburghi főkonzulja, és Caroline Mathers, a Stirling Smith Művészeti Galéria és Múzeum igazgatója a labdával (Fotó: heraldscotland.com)
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foci vb 2026 Brazília vb 2026 Skócia
Különleges történelmi ereklye is szerepet kap a Brazília–Skócia világbajnoki labdarúgó-mérkőzésen: a világ legrégebbi futball-labdája ugyanis az Egyesült Államokba, egészen pontosan Miamiba tart a két válogatott egymás elleni összecsapására – számolt be róla a skót The Herald.

Különleges történelmi ereklye „utazik” az Egyesült Államokba a Skócia–Brazília világbajnoki mérkőzésre, amelyet majd június 24-én rendeznek meg Miamiban: a világ legrégebbinek ismert futball-labdája közel 500 éves története során így először kap szerepet egy világbajnoki eseményen, ezzel szimbolikus hidat képezve a sportág múltja és jelene között – írta meg a skót Herald.

A labdát az 1970-es években találták meg a skóciai Stirling-kastély felújítása során, ahol évszázadokon át észrevétlenül rejtőzött. A későbbi tudományos vizsgálatok megállapították: a sárgadinnye méretű, külsejét vastag bőrdarabok, belsejét pedig disznóhólyag alkotta labdát 1540 és 1570 között készítették, V. Jakab skót király korában.

Fotó: heraldscotland.com

A Guinness Rekordok Könyve hivatalosan a világ legrégebbi futball-labdájaként tartja számon, és egyben a brit Stirling Smith Művészeti Galéria és Múzeum legértékesebb kiállítási tárgya. A kulturális intézmény több mint 40 ezer műtárgyat, történelmi ereklyét őriz, a labda pedig helyet kapott a Skócia története 25 tárgyban című válogatásban is.

Caroline Mathers, a múzeum igazgatója szerint az amerikai utazás az egyik legfontosabb pillanat az intézmény közelmúltjában. A műtárgy június 20-26. között lesz megtekinthető a miami Coral Gables Múzeumban.

A Herald cikkét Magyarország edinburghi főkonzulátusa is megosztotta a hivatalos közösségi oldalán:

 

foci vb 2026 Brazília vb 2026 Skócia
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