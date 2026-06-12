Nemzeti Sportrádió

A tiltakozások ellenére pozitívan értékelte a nyitányt a mexikói elnök

2026.06.12. 08:55
Claudia Sheinbaum (Fotó: Getty Images)
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Pozitívan értékelte a labdarúgó-világbajnokság nyitányát Claudia Sheinbaum mexikói elnök.

Az államfő a dél-afrikaiak elleni 2–0-s hazai győzelmet értékelve „nagy büszkeséggel” gratulált a válogatottnak, amiért „történelmi örömöt szerzett” a mexikóiaknak. Kiemelte, hogy a csapat „megmutatta az ország nagyszerűségét”.

„Éljenek a szurkolóink, éljen a városunk, és éljen Mexikó!” – mondta az elnök, aki egy szurkolói fesztiválon nézte a meccset. A mexikóvárosi nyitó mérkőzés kínálta lehetőséget, nagy figyelmet több társadalmi csoport tüntetésre használta fel. A tanárok a nyugdíjreformok körül régóta dúló vita miatt vonultak utcára, de például az eltűnt személyek hozzátartozói is tüntettek, gyorsabb nyomozást és igazságszolgáltatást követelve. Az elmúlt időszakban nemcsak a fővárosban, hanem országszerte sztrájkok és tüntetések sorozata zajlott, s hasonló megmozdulások várhatók a következő napokban is. Többek között a teherautó-sofőrök is kihasználhatják az alkalmat, hogy nagyobb figyelem irányuljon rájuk.

„Mexikóváros a jogok és a szabadság városa, nemcsak a tüntetni kívánó csoportok élhettek jogaikkal, de a nagyközönség is azzal, hogy részt vett a futballünnepen, és akár kilátogatott a stadionba” – fogalmazott az államfő. Az Azték Stadion körül mintegy 1.6 kilométeres sugarú körben a bekötőutakat teljesen lezárták a közúti forgalom elől. Az elnök előzőleg jelezte, garantálják, hogy a vb megnyitóünnepsége sikeres, békés és nyugodt lesz.

„Vannak csoportok, amelyek provokálni akarnak minket, és a világbajnokság kapcsán megpróbálnak nemzetközi hírverést csapni annak, hogy a mexikói kormány elnyomja őket. Meg fogjuk keresni a legjobb módját a nyugalom biztosításának, és nem lesz semmi gond” – ígérte előzőleg Sheinbaum.

 

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