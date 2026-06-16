A szaúdi–uruguayi meccs legjobbjának választott Valverde frusztrált és dühös volt a lefújás után

Marcelo Bielsa szerint nem végezte jól a dolgát az uruguayi csapat (Fotó: Getty Images)

„Egy olyan ellenfél ellen léptünk pályára, amelyet le kellett volna győznünk. Az első félidőben percekre átadtuk a kezdeményezést ellenfelünknek, ami arra utal, hogy nem végeztük jól a dolgunkat. Meg kellett volna nyernünk ezt a meccset” – bosszankodott Marcelo Bielsa a lefújást követ sajtótájékoztatón a Reuters beszámolója alapján. A szaúdi válogatotatt vezető kollégája elégedett volt a döntetlennel.

„Nagyon elfáradtunk a végére, de az, hogy ilyen meccset játszottunk ezzel az ellenféllel, és hogy szereztünk egy pontot, pozitív számunkra” – fogalmazott Jorgosz Donisz.

„Szeretem a játékosaim szellemiségét és szenvedélyét, de úgy gondolom, megvan bennünk a képesség ahhoz, hogy jobban is játsszunk” – tette hozzá.

Federico Valverde a meccs emberének járó trófeával (Fotó: Getty Images)

A mérkőzést végigjátszó uruguayi csapatkapitány Federico Valverde úgy érzi, nehezen bírták a rájuk nehezedő nyomást.

„A világbajnokságon való bemutatkozás idegessége ellenünk dolgozott, ahogy az a kényszer is, hogy ki kell mennünk a pályára és gólt kell szereznünk. A második félidőben már többet valósítottunk meg abból, amit a szövetségi kapitány kért. Frusztrált és dühös vagyok, de csapatkapitányként elégedett vagyok a munkával, amit a csapattársaim beletettek a meccsbe.”