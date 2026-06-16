Nemzeti Sportrádió

A szaúdi–uruguayi meccs legjobbjának választott Valverde frusztrált és dühös volt a lefújás után

V. J.V. J.
2026.06.16. 04:03
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Amint arról már beszámoltunk, Szaúd-Arábia 1–1-es döntetlent játszott Uruguayjal az észak-amerikai labdarúgó-világbajnokság H-csoportjában, magyar idő szerint hétfő éjjel. A mérkőzést követően így értékelt a két szövetségi kapitány, valamint a meccs emberének választott uruguayi Federico Valverde.
Marcelo Bielsa szerint nem végezte jól a dolgát az uruguayi csapat (Fotó: Getty Images)

„Egy olyan ellenfél ellen léptünk pályára, amelyet le kellett volna győznünk. Az első félidőben percekre átadtuk a kezdeményezést ellenfelünknek, ami arra utal, hogy nem végeztük jól a dolgunkat. Meg kellett volna nyernünk ezt a meccset” – bosszankodott Marcelo Bielsa a lefújást követ sajtótájékoztatón a Reuters beszámolója alapján. A szaúdi válogatotatt vezető kollégája elégedett volt a döntetlennel.

„Nagyon elfáradtunk a végére, de az, hogy ilyen meccset játszottunk ezzel az ellenféllel, és hogy szereztünk egy pontot, pozitív számunkra” – fogalmazott Jorgosz Donisz.

„Szeretem a játékosaim szellemiségét és szenvedélyét, de úgy gondolom, megvan bennünk a képesség ahhoz, hogy jobban is játsszunk” – tette hozzá.

Saudi Arabia v Uruguay: Group H - FIFA World Cup 2026
Federico Valverde a meccs emberének járó trófeával (Fotó: Getty Images)

A mérkőzést végigjátszó uruguayi csapatkapitány Federico Valverde úgy érzi, nehezen bírták a rájuk nehezedő nyomást.

„A világbajnokságon való bemutatkozás idegessége ellenünk dolgozott, ahogy az a kényszer is, hogy ki kell mennünk a pályára és gólt kell szereznünk. A második félidőben már többet valósítottunk meg abból, amit a szövetségi kapitány kért. Frusztrált és dühös vagyok, de csapatkapitányként elégedett vagyok a munkával, amit a csapattársaim beletettek a meccsbe.”

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