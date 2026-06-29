A spanyolok meccsén svéd, a portugálokén norvég bíró vezet

Újabb hat mérkőzés játékvezetői küldését jelentette be a FIFA, a legjobb 32 között a Spanyolország–Ausztria és a Portugália–Horvátország meccset is európai játékvezetőre bízta a szövetség.

A spanyol–osztrákot vezető Glenn Nyberg harmadszor működik közre a tornán, a svéd bíró a Ghána–Panama (1–0) és a Curacao–Elefántcsontpart (0–2) meccs után az egyenes kieséses szakaszban is mérkőzést kapott, ami az eddigi teljeítménye alapján biztosnak tűnt.

A Portugália–Horvátországot vezető norvég Espen Eskas viszont csak másodszor vezet a tornán, a csoportkörben az Uruguay–Zöld-foki-szigetek (2–2) meccs volt az övé.

Az Anglia–Kongói DK meccset a jordániai Adham Mahadmeh dirigálja, aki a Spanyolország–Zöld-foki-szigetek (0–0) és az Új-Zéland–Belgium (1–5) meccsek után kapott küldést az egyenes kieséses szakaszban.

Az Egyesült Államok–Bosznia-Hercegovina mérkőzést a brazil Raphael Claus vezeti, aki a Spanyolország–Szaúd-Arábián (4–0) fújt korábban. A hondurasi Said Martínezé a Belgium–Szenegál, ő a Katar–Svájcot (1–1) és az Anglia–Ghánát (0–0) vezette, utóbbin az afrikaiak számon kértek rajta egy tizenegyest. A Svájc–Algéria összecsapás az argentin Yael Falcóné lesz, ő eddig a Svédország–Tunézia (5–1) és a Csehország–Mexikó (0–3) csoportmeccseken működött közre.