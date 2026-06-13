Nemzeti Sportrádió

A San Franciscó-i stadion készen áll az esti mérkőzésre

T. Z.T. Z.
2026.06.13. 19:13
Címkék
foci vb 2026 Katar Svájc
A San Franciscó-i Bay Area Stadionban minden készen áll az esti Katar–Svájc világbajnoki mérkőzésre. Kezdés 21 órakor!
UNS: FIFA World Cup 2026 Previews
Fotó: Getty Images

 

 

foci vb 2026 Katar Svájc
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