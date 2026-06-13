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A San Franciscó-i stadion készen áll az esti mérkőzésre
T. Z.
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2026.06.13. 19:13
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foci vb 2026
Katar
Svájc
A San Franciscó-i Bay Area Stadionban minden készen áll az esti Katar–Svájc világbajnoki mérkőzésre. Kezdés 21 órakor!
Fotó: Getty Images
foci vb 2026
Katar
Svájc
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